VINNERSKALLER: Ada Hegerberg (t.v.) sier hun kjenner seg igjen i Michael Jordan basert på det hun har sett fra dokumentarserien «The Last Dance». Foto: EPA, AP.

Hegerberg kjenner seg igjen i Michael Jordan: – Det traff meg virkelig

Ada Hegerberg (24) sier hun har brukt coronakrisen til å utforske nye ting og få andre perspektiv. Det har hun blant annet fått fra den populære serien «The Last Dance» om basketens superstjerne Michael Jordan (57).

– Jeg tror dette er den perfekte tiden til å utforske andre deler av spillet mitt, og den perfekte tiden til å utforske andre områder. Da kan du få et annet perspektiv, lære mye og være bedre forberedt når du er tilbake på banen, sier Ada Hegerberg i et intervju med CNN.

Allerede før virusutbruddet holdt Hegeberg seg mer hjemme enn normalt, etter at hun i slutten av januar pådro seg et avrevet korsbånd.

Siden har hun jobbet hardt for å komme tilbake så fort som mulig. Avrevne korsbånd kan bety opp til ett år på sidelinjen, men tidligere i mai var Hegerberg tilbake på joggetur. Hun har blant annet brukt ektemannen, Lech Poznan-spiller Thomas Rogne, som «korsbånd-ekspert».

Lært av «The Last Dance»

Under opptreningsperioden har hun i likhet med mange andre sett «The Last Dance» på Netflix, historien om Michael Jordan og Chicago Bulls’ fantastiske periode på 1990-tallet.

– Jeg er så glad for at du spurte meg om «The Last Dance»! Jeg ble akkurat ferdig med den siste episoden, og ville ikke at det skulle være over, sier Hegerberg til CNN, og syntes blant annet det var veldig interessant å følge treneren, Phil Jackson, og hans filosofi rundt å lede laget.

– Det er veldig viktig læring for meg som utøver også, å se hvordan han trener laget. Å ha de beste spillerne i en gruppe og vite hvordan man får det beste ut av hver og en av dem.

Hegerberg, den første kvinnelige spilleren til å vinne Ballon d’Or – og den eneste norske spilleren til å gjøre det noensinne – er forsiktig med å trekke sammenligninger mellom seg selv og Michael Jordan.

Som de fleste ville vært.

Jordan anses av mange for å være tidenes beste basketballspiller – og av mange regnes han også som tidenes største utøver. Men én ting kjenner hun seg igjen i.

– Det som virkelig traff meg var episoden der han snakket om hvor mye som kreves for å vinne, og hva som kreves av han for å være en vinnertype, sier hun, og fortsetter:

– Da han snakket om at det er ensomt på toppen og ble emosjonell mot slutten av en av episodene ... det traff meg virkelig. Det traff meg virkelig, fordi jeg forsto hva han mente. Jeg gir alt jeg har for fotballen hver eneste dag for å prestere.

IKON: Michael Jordan jubler her etter seier over Portland Trail Blazers i 1992. Foto: John Swart / AP

Bekymret for kvinnefotball

I intervjuet med CNN snakket også Hegerberg om hvordan hun tror coronaviruset har hemmet kvinnenes kamp for likestilling innen fotball. Hun sier at dersom man er kvinnelig fotballspiller, «er det umulig å ikke stå for likestilling».

– Vår anerkjennelse kommer fra antall mennesker som kommer på kampene våre. Trenden var god før denne krisen. Det var et de viktigste målene våre, å få folk på kamp, å få mer oppmerksomhet til kvinnefotball uke inn, uke ut. Situasjonen vi er i nå setter en stopper for det. Vi må fortsette å kjempe, for å ikke miste den positive utviklingen vi har hatt.

Hun tok seg også tid til å hylle amerikanske Megan Rapinoe, for innsatsen hennes på – men først og fremst av – banen.

– Rapinoe har alltid turt å stå opp for sporten, og vi trenger folk som det. Hun har tatt støyten for oss flere ganger ved å stå opp for det hun tror på, og det trenger vi.

Publisert: 29.05.20 kl. 17:52 Oppdatert: 29.05.20 kl. 18:07

