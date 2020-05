SERIØST? Alexander Tettey ble glad da VG ringte og fortalte om Premier League-nyheten som kom torsdag ettermiddag. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Tettey om Premier League-start: – Seriøst? Oi, oi, oi!

Flere britiske medier skriver torsdag at Premier League vil starte opp igjen 17. juni.

Det bekreftes i flere engelske medier deriblant BBC, Sky Sports og Telegraph. Det var Telegraph som kom med nyheten først.

Da vil det være snakk om to hengekamper som skal spilles onsdag 17. juni. De to kampene er Aston Villa – Sheffield United og Manchester City – Arsenal. Når de er spilt, vil alle stå med 29 kamper.

Allerede påfølgende helg kommer alle lagene til å være i aksjon igjen, ifølge de engelske avisene.

Det er noe som kom både godt og brått på Norwich-spiller Alexander Tettey (34).

– Seriøst? Oi, oi, oi! Det blir heftig med kamper, ler Tettey.

Han fikk først nyheten gjennom VG, og visste ikke at datoen var fastsatt.

Han er klar over at nyheten om igangsettingen av Premier League kom godt.

– Det er veldig bra, og klubben har hele veien sagt det må fullføres. Det er veldig positivt om alt går bra og kanskje viktigst at helsa er bra, sier han.

– Skader og slitasje kommer det til å være

Etter om lag to måneder uten fotball ser han nå frem til tre uker med intens trening før kampen om overlevelse i Englands øverste divisjon sparkes i gang igjen.

Planen skal være å få fullført Premier League-sesongen innen første helgen i august. Det betyr også at FA cupfinalen kan spilles påfølgende helg etter Premier League er over.

– Vi startet opp igjen onsdag på grupper med mer enn fem personer. Første trening i går med grupper på ti, og da var det mye rart som skjedde, ler Tettey og følger opp:

– Jeg er spent på om vi får spille treningskamper. I Norge får man jo spille treningskamper, men jeg har ikke hørt noe om det her. Skader og slitasje kommer det til å være. Det blir intens trening, før det kanskje blir en roligere uke før kampene.

Tabellsituasjonen

Med oppstart igjen med mål for å fullføre sesongen ligger det an til et spennende hardkjør med mange kamper som kommer tett.

Liverpool ligger suverent i toppen av tabellen med 82 poeng etter 29 kamper. Manchester City ligger på plassen bak, men med 25 poeng mindre enn de røde fra Merseyside. Ligatittelen er dermed så godt som sikret til Jürgen Klopps mannskap.

Manchester City har én kamp mer igjen. Hvis City vinner alle sine ti kamper, trenger Liverpool å ta seks poeng for å være helt sikre på gullet.

STÅA: Slik ser Premier League-tabellen ut i skrivende stund. Foto: Skjermdump, VG Live.

Plassene som skal sikre Europa-spill er det derimot mer usikkerhet rundt. Foreløpig ligger Manchester City, Leicester, Chelsea og Manchester United på plassene bak Liverpool, i den rekkefølgen.

Under der følger overraskelser som Wolverhampton og Sheffield United. Tottenham og Arsenal følger med like bak der.

I bunn av tabellen ligger Norwich, Aston Villa og Bournemouth på nedrykksplassene. Både Watford og West Ham ligger på plassene foran, med like mange poeng som Bournemouth.

– Vi har alt å spille for. Vi skal gi alt vi har for å holde oss i Premier League, forteller Tettey.

Han tror det blir rart å spille foran tomme tribuner, men at alternativet med å ikke spille ville være langt verre.

– Aldri sett noen kamper fra Tyskland for jeg føler det er rart uten publikum og stemningen rundt. Vi må forberede oss på at det blir merkelig. De som liker fotball får en aktiv tv-sommer tror jeg. Jeg tror i helheten så er dette en positiv nyhet. Plutselig blir det veldig mye fotball på TV, ler Norwich-spilleren.

Fire positive coronatester

Tidligere samme dag meldte Premier League på sine egne nettsider at fullkontakt-trening ville kunne begynne igjen. Det med taklinger og kontakt, men at man unngår unødvendig nærkontakt. Dette ble bestemt etter en avstemning som ble gjennomført onsdag.

De meldte også at det fortsatt vil gjennomføres to tester i uken i samtlige klubber fremover.

Tidligere denne uken ble det klart at fire spillere testet positivt på coronaviruset fra tre forskjellige klubber i den engelske toppdivisjonen. Premier League ville da ikke nevne hvilke klubber det var snakk om, men at de aktuelle spillerne måtte i isolasjon i syv dager.

Så langt har totalt 12 spillere i Premier League testet posivit på viruset etter 2752 tester er gjennomført de siste ukene.

Publisert: 28.05.20 kl. 16:14 Oppdatert: 28.05.20 kl. 17:37

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

