SISTE VINK: Zlatan Ibrahimovic (38) begynner - tro det eller ikke - å nærme seg slutte av fotballkarrieren. Bildet er fra januar, kort tid for Italias corona-smell og Ac Milan-svenskens leggskade. Foto: LM/Fabrizio Carabelli / IPA / IPA Milestone

Zlatan-formue: 1,4 milliarder

Zlatan Ibrahimovic (38) har trollbundet fansen i en halv mannsalder og fått godt betalt. Ifølge en svensk næringslivsavis skal den svenske ballkunstnerens formue være nær halvannen milliard kroner.

Dagens Industri skriver at Zlatan Ibrahimovic måtte tåle å se avkastningen av sine investeringer bli halvert forrige kalenderår, til 46 millioner svenske kroner – etter at omsetningen i aksjeselskapet hans sank med 15 prosent, til 88 millioner.

Den røslige svensken, som for øyeblikket er satt ut av spill på grunn av en leggskade, lider imidlertid ingen nød.

Næringslivsavisen har beregnet AC Milan-spillerens formue til å være 1,4 milliarder svenske kroner. Etter dagens valutakurs er den svenske kronen litt mer verd en den norske.

Aftonbladet skriver i sin gjengivelse av opplysningene i Dagens Industri, at Zlatan – opprinnelig fra Rosengård i Malmö – har hatt som forretningsstrategi å ikke kjøpe seg inn i bedrifter og business med egne penger. Han har i stedet fått betalt i aksjer mot å stille opp i markedsføring av produktene han har «investert» i.

Han er kjent for blant annet å ha hatt store sponsoravtaler med de internasjonale merkevarene Volvo, Visa og Samsung.

Han har tidligere uttalt til Dagens Industri at hans interesse for forretningsvirksomhet utenfor fotballen ikke dreier seg om at han vil tjene enda mer penger enn han gjør som spiller.

– Jeg behøver ikke gjøre noenting, hverken nå eller etter karrieren, jeg kommer til å leve godt uansett. Det jeg velger å gjøre, gjør jeg av helt andre årsaker, uttalte han.

Alt som vedrører Zlatan er ikke like populært:

«Helt andre årsaker»: – Det er kult og interessant med nye utfordringer, forklarte Zlatan Ibrahimovic.

Aksjeselskapet hans bærer navnet «Unknown AB». Det eier rettighetene til det attraktive varemerket «Zlatan».

Den siste tiden har Zlatans «oppkjøp» av den tradisjonsrike fotballklubben Hammarby fått stor oppmerksomhet.

Han skal kontrollere halvparten av aksjene i et holdingselskap som kontrollerer 47 av stemmene i klubben som spiller i Allsvenskan.

Han eier også 70 prosent av aksjene racketsportfirmaet «Padel Zenter», som har fire anlegg i Sverige.

I norsk sammenheng skapte han ståhei da han kom til Norge for å skjøtte sine daværende interesser i Varner-konsernet.

Ifølge norske næringslivs-medier skal det prosjektet ha vært et pengesluk.

Zlatan Ibrahimovic’ formue og inntekter kan imidlertid ikke måle seg med summene verdens aller mest lønnsomme idrettsstjerner kan vise til. Økonomimagasinet Forbes publiserte nylig sin årlige liste over verdens best betalte i den kategorien.

Tennislegenden Roger Federer topper den, still going strong, med en inntekt på over en milliard i tidsrommet 1. juni 2019 til 1. juni 2020. Sveitseren har tjent kun 60 millioner i form av premiepenger. Resten kommer fra sponsoravtaler og deltagerhonorarer.

Publisert: 31.05.20 kl. 12:41

