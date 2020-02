FERDIG I ROSENBORG: Alexander Søderlund forlater RBK til fordel for BK Häcken i svensk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk

Søderlund klar for BK Häcken

Alexander Søderlund (32) er ferdig i Rosenborg og flytter seg til BK Häcken i svensk fotball.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine hjemmesider.

I oversikten over fotballoverganger i norsk fotball på forbundets hjemmesider, står det at Søderlunds overgang til BK Häcken er godkjent og at spissen er spilleklar for den svenske klubben 19.02.2020.

Kommunikasjonsavdelingen i NFF bekrefter til Adresseavisen at kun overganger som er helt gjennomført vil dukke opp i forbundets oversikt.

Avisa Nidaros omtalte saken først.

Den 32-årige spissen har vært på besøk hos sin nye arbeidsgiver tidligere denne uken og deltok derfor ikke på Rosenborgs trening mandag.

Klubben fra Göteborg ble nummer seks i Allsvenskan i fjor.

Rosenborg har hentet spissen Dino Islamovic fra Östersund som Søderlund-utfordrer på spissplass.

Etter sesongslutt i fjor forlenget klubben kontrakten med 20-åringen Erik Botheim.

