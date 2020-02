Kommentar

UEFAs valg om å utestenge Manchester City: Minner om et jordskjelv

Dersom avgjørelsen om å utestenge Manchester City fra Champions League på grunn av økonomisk doping blir stående, vil ringvirkningene bli enorme. Men spørsmålene står i kø i den ekstremt betente saken.

Fredag 2. november 2018 kan bli stående igjen som datoen som forrykket maktforhold i internasjonal fotball. Da publiserte Der Spiegel, VG og resten av partnerne i nettverket «European Investigative Collaboration» (EIC) nyheten om hvordan interne dokumenter viser at Manchester City og PSG hadde ført en fotballverden bak lyset.

469 dager etter Football Leaks-avsløringen ser informasjonen herfra ut til å få knallharde konsekvenser for den engelske - eller skal vi heller si «emirat-engelske» - fotballklubben.

Det må understrekes at straffen, som er to års utestengelse fra Champions League og en bot på 30 millioner euro, kan ankes inn for idrettens voldgiftsrett (CAS): Men om dette blir stående, vil det minne om et regelrett jordskjelv.

Hva forteller så utviklingen oss?

Hva kan det føre til i praksis?

Og hva har egentlig Manchester City gjort galt?

Sistnevnte ble grundig dokumentert gjennom Football Leaks. Kort fortalt finnes det regler for «Financial Fair Play» (FFP), som blant annet setter grenser for hvor mye drift av en fotballklubb kan gå i minus. Reglene skal stoppe at astronomiske underskudd bare blir dekket direkte fra en styrtrik eier. En av tankene er å unngå et ytterligere gap i handlefrihet mellom de større og de mindre klubbene. Dokumentene i Football Leaks viser hvor bevisst Manchester City var på problemet med FFP.

«Vi må slåss mot dette på en måte som ikke er synlig. Ellers blir vi utpekt som en global fiende av fotballen», skrev en direktør i en intern epost.

Ved å opprette enorme sponsorkontrakter - hvis innhold kan diskuteres - var det mulig å bedre balansen mellom inntekter og utgifter i bøkene. Men var sponsingen reell eller bare et dekke for å smøre med oljepenger?

Her er det UEFAs kontrollorgan har slått knallhardt til. I tillegg til konklusjonen om å slå ned på oppblåste sponsorkontrakter, reageres det på manglende samarbeid i etterforskningen.

Den harde sanksjonen må sies å være et gledelig steg i handlekraftens retning, i en tid der vi ikke akkurat er bortskjemte med at idrettsorganisasjoner våger å ta et oppgjør med mektige aktører.

Det hører selvsagt med at offentligheten rundt avsløringen har satt UEFA under press om å handle. Men det er uansett grunn til å gi organisasjonen kred for å våge å statuere noe som svir mer enn i lommeboken.

Med mindre armadaen av advokater klarer å få CAS med på å redusere straffen, er det nemlig en serie problemstillinger som dukker opp, og det langs en rekke akser:

To år uten Champions League-spill er en evighet for en slik aktør, både praktisk og pengemessig. Hva skjer med spillere inn og ut, dersom denne gulroten ikke lenger er i potten?

Hva gjør Pep Guardiola?

Hvordan påvirkes klubben om rammeforholdene forverres dramatisk?

Hva skjer med eiernes iver dersom klubben vingeklippes på denne måten? Sjeik Mansour & co har være inne i et drøyt tiår, men vi vet jo ikke hva de tenker om denne forandringen.

Dessuten er det interessant å se på tidsperspektivet fremover. Det er umulig å si når en anke til CAS vil være ferdig,og hvordan vil denne ventetiden påvirke City. Hva skjer med planleggingen av kommende Champions League-sesong dersom man ikke vet om utestengelsen av de lyseblå blir rettskraftig eller ei? Vil plutselig kampen om «topp fire» kunne bli «topp fem»? Kan byrivalens problemer da vise seg å bli det som redder Champions League-deltagelse for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United? E

En rekke klubber vil følge utviklingen med argusøyne, og det er også interessant hva som skjer med PSG.

Et annet perspektiv er hvordan de avslørte forholdene eventuelt kan påvirke klubben utover penger og Champions League-spill. Måten oljepengene er brukt på, som UEFA anser som utenfor, har jo da selvsagt også effekt for forutsetningene klubben har i Premier League. Hvilke konsekvenser kan denne saken få for posisjonen i den engelske ligaen? Hvordan vil dette bli vurdert opp mot PLs eget regelverk?

Og det stopper ikke her: Hvordan vil fansen reagere på en omdømmesmell? Er det bare å score noen fine mål, så har de sine egne under kontroll, eller vil det også oppstå intern misnøye med etiske sider rundt klubben?

Her er spørsmålene på dette stadiet betydelig flere enn svarene, men utviklingen siden 2018 er unektelig interessant. Etterforskningen begynte i mars 2019, og i månedene som har gått har det vært en rekke juridiske slag underveis.

Nå har Manchester City tapt en kamp som er langt viktigere enn å vinne trofeer. Og med mindre de vinner omkampen i retten, kan vi snakke om en ny tidsæra i engelsk og internasjonal fotball.

Det kan være riktig så sunt.

Publisert: 16.02.20 kl. 10:55

