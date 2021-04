LANGVARIG STRØMSGODSET-LEDER: Jostein Flo gir seg i Foto: Roger Neumann

Jostein Flo slutter som sportssjef i Strømsgodset etter 25 år i klubben

I et avskjedsbrev meddeler sportssjefen at han gir seg i klubben, men at det ikke har noen direkte sammenheng med saken rundt hovedtrener Henrik Pedersen.

– Jeg har elsket dette livet, og jeg vet ikke om noe annet enn å stå i front for mitt kjære Strømsgodset. Jeg ville ha gjort det samme om igjen, skriver Flo.

Jostein Flo har vært i klubben siden 1996. Han la opp som fotballspiller i 2002.

Han skriver videre at dette ikke har noen direkte sammenheng med at trener Henrik Pedersen fredag var ferdig i klubben. Klubben mottok i slutten av februar varsel mot treneren som inneholdt anklager om rasisme.

– Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag, skriver Flo.

Det ble i slutten av februar levert et varsel mot den avsatte treneren der det ble fremsatt anklager om rasisme. Mandag ble det klart at han fikk fortsette etter en intern utredning. Misnøye rundt utredningen førte til møter mellom styreleder og spillerne. Spillergruppen var ikke fornøyd med hvordan saken ble håndtert.

Onsdag og torsdag kveld var styret samlet til videre møter for å diskutere saken. Fredag kom de til en ny avgjørelse. Henrik Pedersen var ferdig i Godset.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten, sa Pedersen i pressemeldingen.

Daglig leder i klubben, Dag Lindseth Andersen, takker Flo for innsatsen for klubben gjennom 25 år.

– Jeg vet ikke om noen annen person som har hatt en så langt karrierer på det aller høyeste nivået i norsk toppfotball, sier Lindseth Andersen i pressemeldingen.

