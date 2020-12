Kommentar

Kampen mot rasisme: Det mektige veiskillet

Av Leif Welhaven

Slik markerte de to lagene og dommerne kampen mot rasisme dagen etter at møtet mellom PSG og Basaksehir ble stoppet. Foto: XAVIER LAINE / POOL / GETTY POOL

(PSG – Istanbul Basaksehir 5-1) Fotballen vinner ikke kampen mot rasisme gjennom plakater og powerpointer. Men gåsehudfremkallende øyeblikk som dette kan være med på å skape en bedre fremtid.

For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På to dager har trolig spillerne fra Istanbul Basaksehir og Paris Saint-Germain gjort mer for å bli kvitt et av fotballens aller verste skyggesider enn det all verdens politiske vedtak og kampanjer kan oppnå.

For når det handler om å røske opp i forhold vi faktisk ikke kan akseptere, sitter spillerne på en makt vi i altfor grad har sett bli anvendt. Frem til nå.

I noen sammenhenger er det nemlig slik at det på et punkt ikke holder å si de riktige tingene - det er gjennom handling det er mulig å utgjøre en forskjell.

Her går Istanbul av banen tirsdag:

Derfor vil symbolverdien av det som skjedde i Paris disse tidlige desemberdagene gå inn i fotballhistorien som noe av uvurderlig stor verdi.

Kraften i at spillerne fra de to klubbene satte foten ned for hva de vil være med på, og gjennomførte at kampen ikke ble spilt ferdig tirsdag, og det på den store scenen, viser hvordan noen spørsmål er større enn hvem som vinner en fotballkamp.

UEFA er satt i en situasjon der de umulig kan foreta seg noe straffmessig overfor spillerne, og klokelig nok ble det valgt et mektig og alternativt oppspill da resten av matchen ble gjennomført dagen derpå.

Annenhver spiller fra hvert lag på kne rundt midtsirkelen, med det nye dommerteamet i samme positur, mens hymnen ble spilt og budskapet frontet, bidro vakkert og verdig til å understreke hele poenget. Et poeng som handler om at fotballen må stå sammen, og ikke bare gjennom ord, på at diskriminering ut fra hudfarge ikke skal ha noe ligner på en plass engang.

les også Fjerdedommeren etter skandalekampen: – Jeg sa det, jeg sa det

Det som opprinnelig skjedde tirsdagskvelden var altså at en rumensk fjerdedommer brukte ordet «negru» etter en opphetet situasjon. Det fikk Basaksehirs assistenttrener Pierre Webo og Demba Ba til å tenne på alle pluggene, og sinnet spredde seg raskt.

Her er det viktig å understreke at det så langt ikke er dokumentert noen rasistisk intensjon fra dommernen, som nå risikerer en straff som svir. Men de kraftige reaksjonene er til de grader på sin plass, ut fra at man aldri ville brukt uttrykket «han hvite» i en slik sammenheng. Et slikt ordvalg fra en represenant for dommerteamet er uansett er svært upassende gitt hvor høyt kampen mot rasisme er prioritert.

les også Solskjær og United utslått av Champions League: – Juniorfeil!

Merkelapper basert på hudfarge er noe vi ikke kan ha noe av i den tid der oppvåkningen om likeverd skal være svært høyt på agendaen. Hvor mye vi har igjen understrekes av at det stadig dukker opp nye saker, som da returen av tilskuere til arenaen i forbindelse med en Millwall-kamp resulterte i piping under «Black lives matter»-markeringen.

I det store bildet viser den siste saken også hvor viktig det er at utøvere får uttrykke seg om noe som er langt viktigere enn hvem som vinner og taper på banen. At vi fortsatt er der at det er forbudt med en markering på seierspallen i OL, og at den norske utøverkomiteen synes dette er slik det bør være, settes i et enda grellere lys når vi ser kraften i de aktives makt for en slik sak.

Det hele endte med 5–1 og en stjerneoppvisning av Neymar og Mbappé dagen derpå. Dermed vant det franske laget gruppen foran RB Leipzig, mens det allerede tirsdag var klart at Ole Gunnar Solskjær ikke klarte å ta Manchester United videre.

I Paris denne onsdagen var blant annet Neymars første scoring av tre i den vakreste enden av skalaen av det vi kan se på banen.

Men det definitivt nydeligste denne kvelden var det som skjedde før dommeren blåste.

Publisert: 09.12.20 kl. 20:38