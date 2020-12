Kommentar

Konflikten mellom NFF og kvinnefotballen: Ikke bry deg, lille venn…

Av Leif Welhaven

TOPPSERIEN-KAPTEINENE: Reaksjonene er sterke på at organisasjonen for de beste klubbene på kvinnesiden ikke har en plass ved forhandlingsbordet for den kommende tv-avtalen. Foto: Berit Roald, NTB

Norges Fotballforbund har garantert ingen onde hensikter overfor kvinnefotballen i tv-forhandlingene. Men det er merkelig at toppene ikke innser hvor nedlatende forbundet fremstår.

Det kan ikke være enkelt å lede NFF. Med så mange iboende interessekonflikter som finnes i fotballen, vil ledelsen i et forbund jevnlig bli skyteskive for kritikk nærmest uansett hva de gjør.

Men én ting er å stå i stormer det ikke er mulig å komme unna. Noe annet er å skape unødvendige situasjoner som blir pinlige for ledelsen. Akkurat det er vi nå vitne til i konflikten med «Norsk toppfotball kvinner» (NTK).

Saken er i seg selv ingen vinner for NFF. Dessverre blir vondt verre når man møter kritikk med det som fremstår som en ren ovenfra og nedad-ordbruk.

Substansen handler om at det forhandles om en ny tv-avtale. Selskapet som forhandler for fotballen er «Fotball Media», som ble opprettet i 2008 og eies 50/50 av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball (NTF). Sistnevnte er interesseorganisasjonen for toppklubbene på herresiden. Rettighetene på kvinnesiden er innlemmet i hva det forhandles om, men NTK opplever at de er satt på sidelinjen.

Produktet deres er med i potten, men ifølge styreleder Jan Erik Fåne er det slik at NTK «får hverken sitte rundt bordet, ha et ord med i laget eller innsyn i prosessen».

Det bør ikke overraske noen, aller minst toppene i NFF. at dette vekker reaksjoner i en tid der posisjonen til kvinnene er en av de aller heteste fotballpolitiske kampsakene. Samme forbund har jo høstet fortjent internasjonal heder for å ha innført likelønn på landslagene.

Er det da noen grunn t il at ikke kvinnesiden burde få være en anerkjent part rundt bordet?

Alle vet at det er størst kommersiell interesse for herrene, men kvinnene er på rett vei. En fremoverlent forbundsledelse burde vel tidlig ha tenkt på at det vil vekke reaksjoner å oppleve seg tilsidesatt om eget produkt?

Innholdet i svaret fra Norges Fotballforbund handler om at målet med forhandlingene er å sikre en best mulig løsning, og øke inntektene til alle deler av fotballen.

Her er det ingen grunn til å tro annet enn at NFF naturligvis ønsker mest mulig også til kvinnene, og det kan godt være at avtalen blir tipp-topp.



Men NFF roter seg inn i virkelige problemer når det ikke lykkes å forklare hvorfor dette må skje med bare representanter for herresiden ved forhandlingsbordet.

2Som jeg har forklart, alle rettigheter håndteres denne gang i samme anbudsprosess for å skape størst mulige verdier for alle. På vegne av norsk fotball», uttaler generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Med all respekt å melde, så er det ikke rart om det reageres fra kvinnesiden på en slik innfallsvinkel. Hvorfor skal kvinnene ikke få ha en reell stemme underveis? Hvorfor finne seg i å være prisgitt hva gutta lander på for hele fotballen?

Retorikken fra Ullevaal minner litt om hvordan voksne tidvis kan snakke til barn, ikke langt unna «vi vet best og ordner opp på deres vegne, slik at dere slipper å bry hodene deres med vanskelige ting».

Og vi burde være forbi «Ikke bry deg, lille venn..»-varianter for lengst.

