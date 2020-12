«THE BEST»: Jürgen Klopp ble torsdag kåret som årets trener i verden i FIFA-avstemningen «The Best», som ble gjennomført digitalt. Foto: Valeriano di Domenico / POOL / GETTY POOL

VGs ekspert om Liverpool: − Den virkelige testen kommer nå

Borte mot Crystal Palace må Liverpool nok en gang klare seg uten kvartetten Virgil van Dijk (29), Joe Gomez (23), Diogo Jota (24)og Kostas Tsimikas (24) - som alle er langtidsskadet.

Thiago Alcantara, James Milner og Xherdan Shaqiri kommer heller ikke til å være med lørdag, men manager Jürgen Klopp regner med at disse tre vil være tilbake i full trening neste uke.

Likevel er Liverpool tabelltopp, tre poeng foran Tottenham på 2. plass. Kan Liverpool være i ferd med å feste grepet - tross alle skadene? Vi lar spørsmålet gå til VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen:

– I mine øyne er det for tidlig å si. Det er imponerende å se hvordan laget har respondert på skadekrisen, men den virkelig testen for Liverpool kommer nå de neste ukene.

– Selv om back-up alternativene har prestert ekstremt godt, er det nesten ufattelig at poenghøsten har vært så solid som den har vært hittil. Tapet av en verdensstjerne som Virgil van Dijk burde nesten ha vært mer markant og meldt seg enda sterkere, mener Tor-Kristian Karlsen.

Manageren for lørdagens Crystal Palace er Roy Hodgson. Han uttalte seg slik om Liverpool på sin pressekonferanse fredag:

– Jeg tenker at Liverpool forventer at det blir litt vanskeligere for dem enn det var i fjor, da de feide alle lag av banen. Nå er det mange flere lag som holder følge med dem og kjemper i toppen. Jeg tror Jürgen vet han har en tøff jobb foran seg, om han skal bringe ligatrofeet til Liverpool for andre sesong på rad. Men han har fått en god start, for de leder ligaen.

Hodgson mener det er fullt fortjent at Jürgen Klopp denne uken ble kåret til årets fotballtrener i verden.

– Det er vanskelig å bli nominert, det er vanskelig å vinne. At han har vunnet denne prisen to ganger, er ganske utrolig, uttalte Roy Hodgson.

Liverpools jule- og nyttårsprogram:

Lørdag 19. desember kl. 13.30: Crystal Palace-Liverpool.

Søndag 27. desember kl. 17.30: Liverpool-West Bromwich.

Onsdag 30. desember kl. 21.00: Newcastle-Liverpool.

Mandag 4. januar kl. 21.00: Southampton-Liverpool.

VG-tips: Crystal Palace-Liverpool

* Crystal Palace har hatt en god desember så langt med 5-1-seier over West Bromwich og 2 x 1-1-resultater mot London-rivalene Tottenham og West Ham.

* På egen bane har formen vært hit og dit med 1-2-2 på fem siste ligamatcher, og det er har muligens noe med spillestilen å gjøre - at den er best egnet for kjappe overganger.

* Et Liverpool med marginene på sin side imponerte med en 2-1-hjemmeseier over tet-rival Tottenham onsdag kveld. Formkurven viser 5-4-0 på ni siste ligakamper.

* Men borte er kun én av seks vunnet (1-4-1), og skadelisten er drøy. Så uoversiktlig som denne corona-sesongen har vært er bare ett ligatap hittil faktisk en solid prestasjon.

1,50 i borteodds er ingen kjempeodds, men Liverpool har vist en beundringsverdig evne til å gnage til seg poeng så langt. Spillestopp er før kl. 13.25 og kampen kan du se TV 2 Sport Premium.