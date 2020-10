VENTER PÅ AVKLARING: Joshua King, her i aksjon for Norge mot Spania, kan snart vite mer om klubbfremtiden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Opplysninger til VG: Serie A-bud på Joshua King

Joshua King (28) har sluttet seg til det norske landslaget før skjebnekampen mot Serbia. Samtidig pågår spillet om hans fremtid i kulissene.

Ifølge VGs opplysninger fikk Serie A-klubben Torino søndag avslått et bud Bournemouths norske landslagsspiss. Størrelsen på budet er ikke kjent.

Det europeiske overgangsvinduet stenger natt til tirsdag, så dette er siste mulighet dersom King skal bli solgt til en klubb utenfor England, der det interne vinduet er åpent til 16. oktober.

Det er fortsatt mulig at King signerer for en annen engelsk klubb, og interessen er stor i Premier League, men flere utenlandske aktører har kommet på banen den siste tiden: Etter det VG forstår, har både italienske Fiorentina og spanske Sevilla kommet med ferske henvendelser om 28-åringen for å forhøre seg om pris og andre detaljer.

Sistnevnte skal spille i Champions League denne høsten, noe King har uttrykt tydelige ambisjoner om.

Det ligger dermed an til å bli en hektisk kveld for King på spillerhotellet på Storo i Oslo. Det norske landslaget trener på Ullevaal Stadion klokken 15.00 mandag ettermiddag.

Kings kontrakt med Bournemouth løper ut neste sommer. Nordmannen har ingen intensjoner om å bli værende i klubben som rykket ned fra Premier League forrige sesong.

Publisert: 05.10.20 kl. 12:09 Oppdatert: 05.10.20 kl. 12:25