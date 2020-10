BLAR OPP: Mesut Özil vil se Arsenal-maskoten «Gunnersaurus» på kampene også i fremtiden. Fotomontasje: AP/VG

Özil tilbyr å betale lønnen til sparket maskot

Da Arsenal kvittet seg med sin maskot mandag kveld, ble Mesut Özil (31) lei seg. Nå vil han sørge for at Jerry Quy får bære den grønne drakten videre.

Quy har jobbet for klubben i 27 år, men fikk ved inngangen til denne uken beskjed om at nå var det slutt. For å kutte kostnader knyttet til corona-krisen klubben opplever med tapte inntekter, betød det at maskoten måtte vekk fra lønningslisten.

Den grønne dinosauren «Gunnersaurus» har en spesiell plass i hjertet til klubbens ansatte og tilhengerne av London-laget.

– Forferdelige nyheter. Elsker deg Jerry, skrev tidligere Arsenal-angriper Ian Wright på Twitter.

Reaksjonene kom både derfra og fra spillergruppen. Sterkest hos Mesut Özil, som nå vil betale lønnen til Jerry Quy, slik at de fortsatt kan ha ham med under kampene på Emirates Stadium.

– Jeg ble så lei meg over at Jerry Quy, også kjent som Gunnersaurus, ses på som overflødig etter 27 år. Derfor tilbyr jeg meg å kompensere Arsenal med full lønn for at vår kjære grønne mann så lenge jeg er Arsenal-spiller. Slik at han kan fortsette å gjøre jobben han elsker så høyt, tvitret Özil tirsdag.

Kampanjen #JusticeForGunnersaurus går sin gang på sosiale medier.

– Det er uforståelig. Alle de ungene og unge supporterne. Han er en del av det. Det er 30 og 40 år gamle folk som vokste opp den dinosauren, mente tidligere Arsenal-helt Paul Merson på Sky Sports.

– Jeg syns det er forferdelig av Arsenal, konstaterte Merson.

PS: Mesut Özil tjener, ifølge Forbes, omtrent 212 millioner norske kroner i året ...

Publisert: 06.10.20 kl. 17:43

