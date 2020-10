Kommentar

«Soper-gate»: Handler om mye mer enn Kastrati

Av Leif Welhaven

Om det stemmer at Flamur Kastrati har vært i kontakt med begrepet «soper» tusenvis av ganger uten å forstå betydningen, sier det enda mer om kulturen i norsk herrefotball enn det gjør om ham.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det virket for dumt til å være sant da Kastrati søndag kveld kveld uttalte at han ikke visste at «soper» er et nedsettende begrep brukt om homofile. Ifølge eliteserierundens ufrivillige hovedperson har han hørt begrepet brukt tusenvis av ganger i løpet av sitt 28 år lange liv, uten å vite hva det betyr.

Et patetisk og lite troverdig forsøk på å redde eget skinn, er en mulig tolkning.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Men hvis vi tar ham på ordet, hva sier dette om kulturen i norsk herrefotball? Selv om Kastrati ikke har sagt at at det er på fotballbanen han har hørt ordet blitt brukt tusenvis av ganger, er det rimelig å anta at soper et skjellsord som også har blitt brukt på trening – det virker veldig usannsynlig at det fanges opp av en mikrofon første gang Kastrati bruker ordet i fotballkontekst.

les også Fagermos versjon av «soper-bråket»: – Ingen tro på å gi Kastrati en sinnssyk straff

Det må finnes noen i norsk herrefotball som vet hva «soper» har pleid å bli brukt om. Og det at begrepet brukes tyder på at disse litt mer språkkyndige personene ikke har sagt fra om at det er totalt uakseptabelt å si noe sånt.

Erfarne spillere som har påvirkningskraft i en spillergruppe har et ansvar for å sette en standard. Det inkluderer å slå ned på holdninger som hører hjemme i forrige årtusen, eller strengt tatt ikke i noe millennium. Trenere og andre klubbledere har det samme ansvaret. Det hjelper lite å pynte hjørneflaggene med regnbuefargene om holdningene på banen signaliserer det stikk motsatte.

les også Pellegrino om «soper»-kommentaren: – Diskriminering er diskriminering

En av trenerne som kunne tatt ansvar er Dag-Eilev Fagermo, som var den som ble kalt «jævla soper» av Kastrati på søndag. Han kunne for eksempel sagt «jeg tåler å bli kjefta på, jeg, men jeg synes det er jævlig trist at han mener at det der er et skjellsord».

I stedet bruker han et intervju om situasjonen til å presisere at han ikke er homofil. Det sier ikke rent lite om kulturen i norsk herrefotball.

Men la oss håpe at timingen for nyheten som kom nå mandag er så god som den kan fremstå, og at det får en skikkelig god effekt for åpenhet at toppdommer Tom Harald Hagen velger å fortelle om egen legning. I en ideell verden hadde selvsagt dette ikke vært noe å mase med i offentligheten, men fotballens verden er slett ikke ideell. Og da trenger vi rollemodeller som Hagen. Kudos!

les også Toppdommer åpnet opp om egen legning – mottar massiv støtte

Tross denne gode nyheten, er det fortsatt ikke én eneste mannlig, norsk toppspiller som har stått frem som åpent homofil. Det kan ha to forklaringer. Enten tør ikke homofile stå frem i fotballmiljøet (forståelig nok, når legningen deres brukes som skjellsord av enkelte). Ellers slutter unge homofile med fotball før de rekker å bli toppspillere, fordi de ikke føler seg velkomne i miljøet av samme grunn.

Begge deler er uholdbart, og trolig er sannheten en kombinasjon. Fotballen trenger at ledere tar ansvar for å hindre det. Det er heller ikke vanskelig å tenke seg hvordan det er å høre på “soper”-kommentarer i miljøet, uansett hvordan disse faller, dersom du befinner deg i skapet.

les også Hetsen i norsk fotball: Primitiviteten er patetisk

Så langt har vi dessverre sett en altfor blodfattig håndtering av et alvorlig problem.

I stedet for å sette skapet på plass, bidrar et manglende oppgjør internt til å holde personer i skapet.

Publisert: 27.10.20 kl. 06:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 21 12 2 7 40 – 32 8 38 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk