BLE MØTT MED SMIL: Dommer Tom Harald Hagen under seriekampen mellom Rosenborg og Molde for nøyaktig ett år siden. Foto: Ole Martin Wold

Tom Harald Hagen om hyllesten: − Sjokkerer at det er en så stor nyhet

Fotballdommer Tom Harald Hagen (42) får meldinger av trenere, spillere, venner, ukjente og yngre fotballspillere etter å ha gått offentlig ut med sin homofile legning. Selv er han overrasket at det ble en så stor sak.

– Jeg sa til flere i går at det ble massivt, og at jeg ikke hadde tenkt på det på forhånd. Men det er hyggelig at det ble massivt, selv om det sjokkerer meg at det er en så stor nyhet. Sånn sett kan det tyde på at det er viktig sak. I dag har jeg «hold deg innendørs»-følelsen, sier dommeren som representerer Brandval IL, tilhørende rett nord for Kongsvinger.

Han holder ord og er på hjemmekontoret i den sivile jobben som dommerutvikler i Indre Østland fotballkrets, dagen etter at han valgte å dele også med offentligheten at han er homofil i et intervju med lokalavisen Glåmdalen.

Det skjedde dagen etter at han styrte eliteseriekampen mellom Vålerenga og Kristiansund, der KBK-spiller Flamur Kastratis «soper»-utbrudd mot VIF-trener Dag-Eilev Fagermo stjal oppmerksomheten. Nå er Kastrati suspendert av klubben inntil videre, og faktisk blir heller ikke Tom Harald Hagen å se i Eliteserien kommende runde.

Han skal i stedet være dommerveileder i 2. divisjonsderbyet mellom Kvik Halden og opprykksklare Fredrikstad, men om halvannen uke er sannsynligheten stor for at han leder kamp igjen. Og uansett hvor han plasseres, vil han entre kampen som Norges mest hyllede fotballdommer.

– Det går nok over, haha, melder Hagen om den merkelappen.

– Av det jeg har fanget opp, og det som har kommet direkte til meg, har vært utrolig mange meldinger i alle kanaler. Så har jeg skjønt at mye har vært vinklet på det i mediene, forteller han.

– Er det noen spesielle tilbakemeldinger som har truffet deg?

– Jeg vet ikke om jeg skal rangere noen. Men det er fra veldig mange, og jeg setter utrolig pris på dem fra folk jeg kjenner. Også er det mange yngre folk som spiller fotball, iallfall slik det ser ut som på profilbilder. Det er veldig hyggelig om jeg kan gjøre noe for de yngre. Også er det fra profilerte trenere og spillere som jeg synes er veldig trivelig, svarer Hagen.

En rekke supportergrupperinger har også plantet verbale blomster hos Hagen. Riktignok med et slags forbehold:

– De sier at de synes dette var stort, men også at «vi gleder oss til til å kjefte på deg igjen». Det synes jeg er litt herlig, sier Hagen med et smil.

– Hvordan tror du det blir å dømme igjen etter dette?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det jeg oppfattet fra kompiser i går, var at mange klubber hadde vært ute og støttet det. Så jeg regner med at når vi kommer til den stadion vi får tildelt, at det blir ekstra hyggelig stemning da, men når vi varmer opp, blir alt som normalt.

– Hadde Kastratis kommentar i kampen noe å gjøre med at du stilte opp i Glåmdalen?

– Jeg vil ikke si det. Som jeg har sagt før i dag, er at vi heller ble mistenkt for ikke å ta tak i det. Det hadde jeg vært nødt til – hvis jeg hadde hørt det. Så det var heller noen sleivspark som det som gjorde at det ble lettere for Glåmdalen å nå frem hos meg, tror Hagen.

Har vært kjent

Hedmarkingen påpeker at mange i både dommermiljøet og toppfotballen har kjent til at han er homofil. Derfor kjenner ikke Hagen på følelsen av å ha «stått frem» og sier at det hele ble til litt spontant i en uformell samtale med lokalavisen, som tok kontakt etter Kastrati-saken.

– Som jeg sa til Glåmdalen: Jeg går ikke rundt og tenker på hvem jeg er glad i.

– Hvordan har det vært å være del av toppfotballen i så mange år, som ofte beskyldes for machokultur og et miljø der det vil være vanskelig å stå frem?

– Jeg har kun hatt positive opplevelser. Jeg har, som de fleste andre, spilt fotball selv og aldri følt meg tråkket på eller blitt behandlet annerledes. Sånn jeg håper det fortsatt skal være.

– Har norske fotballspillere blitt bedre til å unngå nedsettende «homo»-kommentarer i dine 15 sesonger som dommer?

– Jeg har egentlig ikke noe godt svar på det. Vi hørte ikke situasjonen nå, men der kom det jo tydelig frem. Den daglige jobben (som dommerkonsulent) viser at det det mest er yngre spillere gjør det. Men på toppnivå kan jeg ikke huske noen. Tonen blant spillere er veldig, veldig bra i Norge, stort sett.

Aldri fått hets

Hagen sier han aldri har opplevd selv å få slengt kommentarer på legningen sin fra noen i fotballen.

– Tror du at du hjelper andre – eller gir andre mot – til å åpne seg på samme måte?

– Hvis det sitter folk der, som engster seg for å gjøre det, hadde det vært veldig fint. Statistisk sett burde det vært noen i fotballen. Blant ungdom i dag tror jeg dette er en mer naturlig greie, og jeg tror ikke folk er interessert i være ufine. For snart tør ingen å ha motforestillinger lenger. Det ser man på støtten jeg fikk; samfunnet straffer dem som eventuelt har motforestillinger. Og det er bra.

– Har du reflektert noe rundt statistikken antall fotballspillende menn og antall kjente homofile?

– Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har fått spørsmål om at de ikke finnes, rett og slett for at de ikke tør å satse. Men jeg vil tro det er noen som er det, men som bare har delt det med sine nærmeste. Og når man ser «trykket» jeg har opplevd i dag, så kan man forstå at man ikke ønsker den oppmerksomheten. Men totalt sett vil det nok være positivt, sier Tom Harald Hagen.

