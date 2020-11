NY NETTKJENNING: Amahl Pellegrino kom seg foran Molde-back Henry Wingo og satte inn 1–1-målet bak Andreas Linde søndag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Forvandlet Pellegrino lovprises: − Mer enn en fotballspiller

AKER STADION (VG) For et drøyt år siden var Amahl Pellegrino (30) i karrierens mørkeste kjeller. Nå er KBK-spissen ikke bare toppscorer i Eliteserien. Han står også opp mot rasisme og hjelper personer som har det vondt.

I 2–2-kampen mot Molde viste Pellegrino seg frem igjen. Etter et klokt løp i boksen satte drammenseren inn årets 21. ligascoring. Det bidro til at Kristiansund-trener Christian Michelsen (44) tok i bruk fine ord om angriperen sin i pressesonen etter lokaloppgjøret.

– Han har hatt en enorm sesong. At han klarer å holde nivået også ... Det er veldig lett å få en dupp en periode, men han har vært jevn og god hele veien. Måten han går foran på, er fantastisk. Han er sylskarp. Så har han gode lagkamerater. Vi har det gøy sammen, forteller Michelsen til VG.

Søndagens nettkjenning kom etter en høst hvor Pellegrino også har vært en forkjemper i kampen mot rasisme. Etter selv å ha blitt kalt for ape i oppgjøret mot Aalesund forrige måned, ringte den Drammen-fødte 30-åringen sist uke til Grorud-spilleren som nylig ble utsatt for hets i en kamp mellom barn i Oslo. Grunnen? Pellegrino ville støtte gutten.

– Vi skal holde kontakten. Jeg lovet å ringe etter kampen for å høre hvordan det går, forteller Eliteseriens toppscorer til VG.

– Det er mer enn en fotballspiller som står bak meg her. Amahl er hel ved. Gutten er 30 år. Nå har han spilt en kanonsesong. Jeg håper for hans del, ikke for KBKs del, at han får oppfylt drømmen sin etter sesongen. For det fortjener han, sier Michelsen.

HAR HATT DET TØFT: Michelsen trøster her Pellegrino etter at sistnevnte ble utsatt for rasisme borte mot Aalesund sist måned. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Forvandlingen

Drømmen Michelsen sikter til, er en overgang til en større klubb i utlandet. VG skrev sist måned at Pellegrino takket nei til to ulike tyrkiske klubber. Som småbarnspappa føltes det ikke rett for ham.

I stedet valgte han å bli i Kristiansund. Der har han fortsatt å score mål, noe som ikke var en selvfølge for bare et drøyt år siden.

22. august 2019 offentliggjorde KBK at de hadde signert drammenseren på en toårskontrakt. Da hadde Pellegrino slitt stort i nesten to sesonger for Strømsgodset og nærmet seg slutten på 20-årene. Tre dager senere smalt han inn sitt første for KBK.

– Jeg var ikke i kamptroppen i Godset i det hele tatt. Jeg satt på tribunen og så på fotball. Jeg tror ikke du klarer å være lenger nede enn jeg var. Som fotballspiller trener du hele uken for å være med på det som skjer på søndager. For meg betyr fotball alt. Så jeg var veldig langt nede på den tiden, forteller Pellegrino i en mørk intervjusone under Aker stadion.

Han har nettopp overhørt litt av den fine beskrivelsen sjefen har gitt av ham.

– Jeg prøver bare å være meg selv, men det er veldig hyggelig å høre at folk syns jeg er hel ved. Jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg håper ikke at andre, yngre gutter skal måtte gå samme vei. Det er derfor jeg syns det er viktig å snakke om ting, forteller han med rolig stemme.

– Evig takknemlig

Etter overgangen fra benketilværelsen i Strømsgodset, har Pellegrino scoret 29 mål på 33 eliteseriekamper for Kristiansund.

Det er en uttelling norsk fotball sjelden ser. Rekorden for flest mål på én sesong siden sammenslåingen av den øverste divisjonen i 1963 tilhører Odd Iversen. Trønderen puttet 30 ganger i 1968.

Med seks runder igjen av årets sesong har Pellegrino 21.

– Hvordan snudde alt for deg?

– Tillit, selvtillit og at jeg fikk spille betyr alt, men det handlet om å bruke meg riktig som fotballspiller. Jeg hadde jo aldri i verden bidratt med det samme som høyre kant, og det var problemet de siste to årene. Jeg har spilt mye høyre kant, og da dreper du meg som spiller. Jeg har fått lov til være meg selv, bidra med det jeg kan og krydre ting offensivt. Og nå går ting min vei.

Hvis Pellegrino ville kunne den veien allerede ha tatt ham til utlandet, men han angrer ikke på at han sa nei til tilbudene fra Tyrkia.

– For meg var det ikke rett å dra. Det var en «kokosklubb». Jeg har blitt familiefar og drar ikke alene. Så jeg reiser ikke til et sted hvor det er kaos og livet blir usikkert. Jeg er fornøyd i Kristiansund. Samtidig har jeg mine ambisjoner. Hvis det er ment at jeg skal dra, så skjer det. Hvis ikke er jeg veldig fornøyd i Kristiansund. Jeg er evig takknemlig overfor klubben for at de tok sjansen på meg da jeg var langt nede. Dette er min måte å betale tilbake på.

BRENNHET: Pellegrino feiret sesongens 20. eliteseriescoring på denne måten hjemme mot Bodø/Glimt for en uke siden. Mot Molde økte han antallet til 21. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

