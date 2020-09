SUVERENE: Bodø/Glimt slo Brann 3–1 i Bergen, etter scoringer av Philip Zinckernagel (midten) og Jens Petter Hauge (venstre). Her gratuleres førstnevnte etter sin første scoring. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Leder med 16 poeng: – Vi har fått en helt sinnssyk ledelse

BERGEN (VG) (Brann – Bodø/Glimt 1–3) Kjetil Knutsen (51) mener at laget hans tåler kampprogrammet bedre enn de fleste. Det skal hjelpe dem både i Eliteserien og mot AC Milan.

Nå nettopp

Bodø Glimt-lokomotivet fortsatte sin ferd mot en historisk tittel etter en sterk borteseier over Brann.

Serielederen har nå tatt 50 av 54 mulige poeng og er hele 16 poeng foran Molde.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi har fått en ledelse som er helt sinnssyk, sier lagets trener Kjetil Knutsen.

Nordlendingene er fortsatt ubeseiret og viser ingen tegn på å senke farten.

Den høyeste poengsummen et lag har oppnådd i en sesong med 30 kamper tilhører Ole Gunnar Solskjær sitt Molde fra 2014. Anført av av Mohamed Elyounoussi, Daniel Chima Chukwu og Fredrik Gulbrandsen klarte moldenserne 71 poeng.

Det er 12 kamper og 36 poeng igjen å spille for. Man trenger ikke være så veldig god i matte for å skjønne at sensasjonslaget har gode muligheter til å slå den rekorden. Her er målene fra 3–1-seieren over Brann:

Det tette kampprogrammet hjelper

I tillegg til å herje i Eliteserien så er laget ute å kjemper i Europa. På torsdag møter de AC Milan på San Siro for play-off til gruppespillet i Europaligaen.

Serietoer Molde gikk på nok et nederlag da de møtte Kjartansson og Vålerenga lørdag kveld. Etter kampen avviste trener Erlend Moe at de nedprioriterte Eliteserien for sjansen for Champions-League spill. Likevel gjorde han åtte endringer på laget fra deres kvalikkamp mot Qarabag.

I Bergen var det ikke snakk om noen nedprioritering fra Bodø/Glimt. Kjetil Knutsen stilte fra start med de samme elleve som smadret Odd 6–1 i forrige runde. Den eneste endringen fra midtuken mot Zalgiris var at Knutsen gikk tilbake til sin antatt sterkeste lagoppstilling med Brede Moe og Alfons Sampsted inn for Marius Høibråten og Morten Konradsen.

– Jeg mener vi skal være trent til å håndtere et slikt kampprogram. Det passer oss fantastisk å spille kamper jevnt og trutt. Et slikt kampprogram hjelper også spillere som Ulrik (Saltnes), Jens Petter (Hauge) og Philip (Zinckernagel) å ta nye steg som fotballspillere og vi kan utvikle laget.

les også Dette er Bodø/Glimt alene om i Eliteserien: – Bevisst strategi

– Har det ekstra tette kampprogrammet denne sesongen som en følge av covid-19 hjulpet dere som lag til å ligge der dere ligger i dag?

– Ja! Har man et lag med et visst antall spillere over tredve så trenger de mer restitusjon enn et lag med 22-åringer. Vi har også trent bevisst på dette. Det var jo klart at var slik det ville bli denne sesongen når vi endelig fikk komme i gang.

Tidligere denne uken snakket Knutsen med VG om Glimt sin bevisste strategi på unge spillere.

I tillegg til å bruke mange av de samme spillerne ventet Knutsen helt til det 76. spilleminutt før han gjorde noen bytter.

– Vi gjorde vel ihvertfall to bytter i dag, gjorde ikke vi? spør Jens Petter Hauge VG etter kampslutt.

Det har han helt rett i. Ola Solbakken og Marius Høibråten kom inn mot slutten.

– Vi er unge godt trente gutter og skal på fire dager klare å restituere. Vi spilte også kamp for tre dager siden, men jeg synes vi har mye mer energi enn det Brann har, sier Ulrik Saltnes.

– Vi har ikke noe mål for sesongen

– Vi skal ut i Europa og møte AC Milan. Det vi presterer i dag holder ikke da, vi må hele tiden strekke oss etter å bli bedre, sier Knutsen til VG etter kampslutt.

Han henviser til den dårlige førsteomgangen hvor Brann til tider spilte helt jevnt med hans gutter fra nord.

Både Saltnes og Jens Petter Hauge ser frem til møtet med Zlatan & co.

– Den kampen har hengt foran oss som en liten gulrot nå en stund, men likevel har vi klart å holde fokus på Eliteserien og de kampene som skal spilles. Det synes jeg det står respekt av fordi det er ikke så enkelt å holde fokus når journalister og media har et sånt fokus på San Siro og Milan, sier Hauge til VG.

Publisert: 21.09.20 kl. 01:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk