Norske dommere gir færreste gule og røde kort i Europa

Av 87 ligaer i verden er den norske Eliteserien blant dem som har færrest gule og rødt kort per kamp.

Malaysia og Japan, begge i Asia, er de to eneste landene der det deles ut færre kort i toppdivisjonen for herrer. Altså gir norske dommere færreste gule og røde kort i Europa.

Tallene kommer fra fotballobservatoriet CIES og handler om årene 2015–2020.

I motsatt ende av tabellen er det syv land fra Sør- og Mellom-Amerika - der landene Bolivia, Guatemala, Uruguay, Colombia og Paraguay alle har mer enn seks kort i snitt per kamp (totalt for gule og røde kort).

Til sammenligning ligger Norge på 2,99, som er summen av 2,89 gule kort i snitt og 0,10 røde kort i snitt.

En rekke land som ligger nordover i Europa er blant landene med færrest kort, mens Øst-og Sør-Europa er bedre representert på den andre halvdelen av listen - der det er flest kort.

Romania (5,76) og Ukraina (5,66) er de to europeiske landene med flest kort per kamp, mens Spania kommer på 3. plass med 5,50 kort i snitt per kamp og deretter følger Bulgaria (5,36) og Portugal (5,32).

– Norsk fotball har generelt en kultur som er fair, sier dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund.

– Det har riktignok vært flere usportsligheter i år, men denne undersøkelsen er over en femårsperiode, og speiler at alle i norsk fotball er opptatt av å være gode rollemodeller, mener Hauge.

– Hvorfor er det flere gule og røde kort i andre ligaer?

– Jeg tror at spillet og taklingene ikke er så forskjellig fra Norge, men at dette handler mer om usportslig adferd.

– Dere gir ikke for få gule kort?

– Nei, vi er der vi skal være i forhold til reglene og spillernes oppførsel, mener dommersjefen i NFF.

CIES har sammenlignet tallene for antall kort med sosioøkonomiske forhold. Konklusjonen er klar: Jo rikere et land er, jo færre kort deles ut på fotballbanen.

Antall kort er også større i land med høye drapstall. Sammenhengen er særlig stor mellom antall røde kort og drapstall.

– Volden som er tilstede i et samfunn, ser altså ut til å bli overført til fotballkamper, skriver CIES i rapporten.

De konkluderer også at det er sammenheng mellom antallet gule og røde kort og korrupsjonen i et land - beregnet ut fra Transparency Internationals tall.

– Fotball spilles i utgangspunktet etter de samme regler over hele verden. Men spillestilene er ganske forskjellige fra land til land, samt måten kampene oppleves på både supportere og spillere. Måten det dømmes på, varierer også etter geografiske områder og spillekulturen, heter det i rapporten.

Det er bortelagene som får flest kort. Forskerne mener at det skyldes at de spiller mer defensivt borte, og dermed øker faren for å få gule og røde kort.

Tall for de nordiske landene (kort per kamp):

Norge: 2,89 gule+0,10 røde=2,99.

Sverige: 3,28 gule+0,14 røde=3,42.

Finland: 3,58 gule+0,15 røde=3,73.

Danmark: 3,76 gule+0,15 røde=3,91.

Island: 4,20 gule+0,15 røde=4,35.

