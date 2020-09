STJERNEMØTE: Robert Lewandowski vs. Erling Braut Haaland i onsdagens supercupfinale i München. Foto: [CHRISTOF STACHE, INA FASSBENDER] / AFP

Tysk spisslegende med advarsel til Haaland

Miroslav Klose (42), tidenes toppscorer i fotball-VM, advarer Erling Braut Haaland (20) om at han må utvikle ferdighetene etter hvert som forsvarerne lærer ham å kjenne.

Oppdatert nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Det gjør tyskeren i fotballmagasinet Kicker, som har sammenlignet storscorerne Haaland og Robert Lewandowski (32) foran onsdagen supercupfinale mellom Borussia Dortmund og Bayern München.

Da klubbene møttes i Bundesliga i mai, kom ingen av dem på scoringslisten (Bayern vant 1–0 etter scoring av Joshua Kimmich).

les også Haaland: – Slutter den dagen fotball ikke er artig

Kickers sammenstilling viser at Haaland ligger langt foran Lewandowskis «skjema» – hvis man sammenligner de 17 første kampene til polakken med de 17 kampene som nordmannen har spilt til nå.

Onsdag er det Vikinglotto: 76 mill. Her kan du spille før kl. 18.00!

Kicker har også satt opp hva de to gjorde i vårsesongen 2020, og ender der med 7–4 «seier» til Lewandowski.

VERDENSMESTER: Miroslav Klose med VM-trofeet etter finaleseieren over Argentina i 2014. Til venstre Benedikt Höwedes og Bastian Schweinsteiger. Foto: REUTERS

– Haaland er en god spiss med en sterk mentalitet. Holdning, vilje, styrke – alt er veldig bra, sier Klose til Kicker. Men legger til at Haaland må utvikle seg:

– For øyeblikket er Haaland rettet mot å få ballen i bakrom og bruke tempoet sitt. Men etter to eller tre år har motstanderne analysert deg, og da må du endre og tilpasse deg, fortsetter Miroslav Klose, som i dag er en del av Bayern Münchens trenerteam. Hansi Flick har – naturlig nok – gitt Klose som hovedoppgave å jobbe med angriperne sine. Klose har scoret 16 mål på 24 kamper over fire VM-turneringer. Nest best er brasilianske Ronaldo, med 15 mål på 19 kamper, mens tyske Gerd Müller er på tredjeplass over tidenes VM-toppscorere, med 14 mål på 13 kamper.

Her kan du spille Lotto og Vikinglotto!

Kicker har satt sammen to bilder av Lewandowski og Haaland, der begge har Dortmunds gule drakt. Overskriften er «Kronprinsen», og blant dem som er intervjuet, er også Sebastian Kehl, som spilte sammen med polakken den gang og som i dag jobber i BVB-systemet. Han mener at Lewandowski ikke hadde så stort press på seg som Haaland nå har.

les også Lagerbäck holder pusten – på grunn av spissenes valg

– Lewy kom som et stort talent til oss. Haaland derimot var allerede på et høyt nivå da han kom, og med et helt annet renomme enn Lewandowski hadde den gang.

Fredag er det mulig å vinne 345 millioner i Eurojackpot! Spill her!

– Vi har ventet på en spillertype som Haaland. Derfor var forventningene til ham straks høye.

Vårsesongen 2020 Antall kamper: Lewandowski: 14. Haaland: 15. Antall mål: Lewandowski: 15. Haaland: 13. Antall spilte minutter per mål: Lewandowski: 84. Haaland: 82. Antall målgivende: Lewandowski: 2. Haaland: 3. Antall skudd på mål per mål: Lewandowski: 4,0. Haaland: 2,6. Kilde: Kicker. Vis mer

Kickers sammenstilling viser at Haaland er bedre enn Lewandowski på absolutt alle punkter når det gjelder de to spillernes 17 første bundesligakamper for Dortmund (Haaland har altså 17 til nå).

les også Målløs og irritert Braut Haaland bråkte og tapte

Nordmannen har blant annet flere scoringer, færre minutter per scoring og bedre karakter på børsen i Kicker. Lewandowski slet den gang med å komme med i startelleveren (i konkurranse med Lucas Barrios) og spilte fra start i bare to av sine 17 første kamper i den gule drakten.

Vårsesongen 2020 var imidlertid ganske jevn mellom Haaland og Lewandowski. Polakken hadde 15 ligamål mot Haalands 13. Men Haaland scoret hvert 82. minutt han var på banen – mot Lewandowskis 84, og nordmannen hadde også færre skudd på mål per scoring.

VG-tips: Supercupfinalen

les også Champions League-drømmen brast for Molde etter misbrukte sjanser: – Blytungt

* Tysk Supercupfinale, som spilles på Bayern Münchens hjemmearena – selv om Norsk Tipping av en eller annen grunn har satt opp Borussia Dortmund som hjemmelag.

* Både Bayern München og Borussia Dortmund gikk på hvert sitt sjokktap i helgen. Bayern tapte 1–4 borte for Hoffenheim, mens Dortmund røk 0–2 borte for Augsburg.

* Vi forventer at begge klubber er ute etter å revansjere seg. Tett program og mange anstrengelser på kort tid hadde trolig litt å si for Bayerns nedtur lørdag. Men sørtyskerne har tapt kun tre av 39 obligatoriske matcher etter at Hansi Flick fikk trenerjobben (35-1-3).

Borteoddsen står til 1,42, spillefristen er kl. 20.25., og kampen ser du på Vsport 1.

Publisert: 30.09.20 kl. 17:08 Oppdatert: 30.09.20 kl. 17:21

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.