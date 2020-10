GULLGUTT: Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær og Mason Greenwood etter Premier League-kampen United-West Ham på Old Trafford i april for halvannet år siden. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Solskjær og Southgate snakket ut om Greenwood-kritikk

Englands landslagssjef Gareth Southgate skal ha skværet opp med Ole Gunnar Solskjær etter at Manchester Uniteds manager ytret kritikk for hvordan hans unge stjernespiller Mason Greenwood (19) ble ivaretatt i forbindelse med en landskamp – som endte med skandale.

– Jeg har snakket med Ole. Jeg følte at det var viktig fordi den beste måten for oss å kommunisere alltid er å gjøre det direkte. Så vi hadde en veldig god prat i slutten av forrige uke, sier Gareth Southgate – ifølge ESPN – i forbindelse med sitt siste landslagsuttak torsdag.

Det gjelder for Englands kamper Wales, Belgia og Danmark. Manchester Uniteds forsvarsspiller Harry Maguire er en av 30 spillere i Southgates tropp, selv om Maguire – Englands kaptein – tidligere i sommer gjorde seg ufordelaktig bemerket under et ferieopphold i Hellas og av den grunn sto over forrige landslagssamling. Han ble satt i arresten etter et slagsmål i en bar, og pådro seg en betinget fengselsdom på 21 måneder.

Maguires klubbkompis Mason Greenwood er imidlertid utelatt fra den ferske England-troppen, selv om han var blant Southgates betrodde menn sist de var på oppdrag i utlandet.

TILBAKE I FOLDEN: Englands landslagssjef Gareth Southgate og hans kaptein Harry Maguire. Bildet er fra 2018. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Årsaken er åpenbart at Ole Gunnar Solskjærs yndling brøt landslagets retningslinjer for anstendig oppførsel – og coronavirusprotokollen – under dets tur til Island. Sammen med Manchester Citys unge midtbanespiller Phil Foden (20), «møtte» Mason Greenwood to kvinner utenfor lagets «boble» etter sine sportslige debuter.

Ole Gunnar Solskjær hadde i forkant advart mot Greenwoods deltagelse. Ikke med hensyn til kvinnemøtet, men fordi han ble tatt til å representere England da – og fordi han i tillegg skulle utføre medieoppdrag i regi av det engelske fotballforbundet og landslagssjef Gareth Southgate.

Mason Greenwood og Phil Foden ble sendt hjem fra Island som følge av deres klanderverdige utensportslige oppførsel.

Englands landslagssjef Gareth Southgate hevder at uttaket av Harry Maguire på sett og vis er udiskutabelt («foregone conclusion»), mens Foden og Greenwood trenger noe tid til å reflektere over sine overtramp.

Harry Maguire lot seg intervjue om Hellas-hendelsen for en drøy måned siden:

– Jeg sa forrige måned at det absolutt ikke var noen grunn til ikke å ta ut Maguire nå. Han har vært en av våre mest pålitelige forsvarsspillere de siste årene. Det var ikke gjenstand for vurdering hvor vist han skulle være med, sier Gareth Southgate.

Han mener det stiller seg annerledes når det gjelder «guttene» Greenwood og Foden. De trengs å bli «rehabilitert», slik Southgate uttrykker det.

– De har lidd nok nå. De trener denne perioden til refleksjon, men den gir dem også sjansen til å komme seg tilbake på bena i sine klubber, uttalte Gareth Southgate i forbindelse med spilleruttaket torsdag.

Englands landslagssjef sier at han skal ta en prat med Mason Greenwood og Phil Foden etter den kommende samlingen, og at den praten vil dreie seg om «deres form» og om de vil bli tatt ut «neste gang».

Publisert: 01.10.20 kl. 18:41 Oppdatert: 01.10.20 kl. 19:06

