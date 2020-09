3–2: Martin Kobylanski har sklidd inn 3–2 etter at Alexander Schwolow har gitt retur på straffen som han først reddet. Foto: ANNEGRET HILSE

Jarstein vraket da cupbomben smalt for Hertha

(Eintracht Braunschweig – Hertha Berlin 5–4) Han har vært førstekeeper i fem år for Hertha Berlin. Og kåret til årets keeper i Bundesliga. Men nå er Rune Almenning Jarstein (35) parkert på reservebenken.

Men det spørs om han ikke får plassen tilbake snart. Det hadde vært det beste for Norge også. 8. oktober er det EM playoff mot Serbia på Ullevaal. Mannen som har benket ham opplever i hvert fall rene marerittet. Baklengsmålene renner inn. Hele 11 på de fire siste kampene.

Den tyske hovedstadsklubben bladde opp 55 millioner kroner for Alexander Schwolow (28) fra Freiburg i sommer. Ifølge Bild er det et kjøp som betyr at den norske landslagskeeperen (67 kamper for Norge) må vike.

Schwolow er Herthas nye summer 1. Jarstein presses ut – skriver Bild – Europas største avis.

Fredag kveld fikk imidlertid Schwolow oppleve en forferdelig kveld på jobben som sisteskanse da Hertha Berlin røk ut av 1. runde i den tyske cupen (DFB Pokal) mot Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga). Martin Kobylanski ble kampens store spiller med hat trick for Braunschweig. I tillegg fikk hjemmelaget hjelp av et selvmål, og scoring av Suleiman Abdullahi (mellom beina på Schwolow).

– Dette var helt forferdelig. Total katastrofe for oss. Vi kommer bakpå etter et minutt av kampen. Det målet ødela. Og det skulle aldri har skjedd, sier Alexander Schwolow til tyske Sky Sports.

Jarstein var reserve. Sittende på tribunen godt innpakket i en sort overtrekksjakke. I sesongoppkjøringen har han fått spille én omgang i tre av fire kamper.

Og Jarstein har bare sluppet inn ett mål (mot PSV) i en svak sesongoppkjøring for Hertha. Konkurrenten Schwolow derimot har måtte tåle 11 baklengs mot henholdsvis Ajax, PSV, HSV og Eintracht Braunschweig. Spørsmålet er hva trener Bruno Labbadia gjør etter det pinlige tapet i cupen.

Bild hevder at Labbadia vil satse på én keeper. Rotasjon med en målvakt i Bundesliga, og en i cupen – slik en del klubber praktiserer – virker uaktuelt. Nå virker ikke Schwolow selvskreven til serieåpningen borte mot Werder Bremen (lørdag 19. september).

Det kan har vært monstertabber som denne (se video over) som fikk Hertha til å handle i sommer. Men Jarstein har gjort tips til skamme tidligere. Han kom til Berlin for seks år siden – og var rangert som tredjekeeper – men storspilte da førstevalget Thomas Kraft ble skadet.

Siden 2015 har han vært nummer 1. I 2017 hadde Bild ham på «Årets lag».

Publisert: 11.09.20 kl. 22:40 Oppdatert: 11.09.20 kl. 23:04