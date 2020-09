Sjokktap for Solskjær i serieåpningen

(Manchester United – Crystal Palace 1–3) Premier League-sesongen startet på verst tenkelig vis for Ole Gunnar Solskjær (47).

For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United-fansen har brukt sommeren på å etterlyse flere spillerkjøp, og ropene avtar neppe i styrke etter at Crystal Palace seiret på Old Trafford takket være scoringer en tidlig Andros Townsend-scoring og to mål av Wilfried Zaha.

Sistnevnte scoret på 2–0-målet på straffe etter kampens store kontrovers.

Solskjær var først misfornøyd med at straffen i det hele tatt ble tildelt, etter at VAR fikk øye på en Victor Lindelöf-hands. Jordan Ayew prøvde seg fra elleve meter, men David de Gea strakk seg så lang han var og leverte en imponerende redning.

Men igjen skulle VAR komme inn i spill: Reprisene viste at keeperen var noen centimeter ute fra målstreken da straffen ble skutt, og dermed ble det bestemt at den måtte bli tatt om igjen.

les også Solskjærs rolige sommer: – Ser med misunnelse på det Chelsea gjør

Da ble Solskjærs frustrasjon om til sinne. Nordmannen gestikulerte heftig mot fjerdedommeren og signaliserte med fingrene at det kun var snakk om en ørliten tjuvstart.

På forsøk nummer to tok Zaha ansvar og doblet Palace-ledelsen.

– Spøk av en dommer, spøk av et system, spøk av en regel = dette. En farse, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

VG+ gir deg 60 minutter bare om Manchester United:

Lyspunktet på en ellers mørk United-kveld var innhoppet til sommersigneringen Donny van de Beek, som utnyttet slurvete forsvarsspill av Palace og scoret i debuten.

Nederlenderen kom inn fra benken for en Paul Pogba som leverte en av sine svakeste prestasjoner i United-drakt, med en rekke feilpasninger og åpenbar mangel på skikkelig kampform.

I form var derimot det gamle United-talentet Zaha, som svarte umiddelbart på reduseringen med en ustoppelig avslutning fra utenfor 16-meteren.

Tomålsscoreren beskrives som «a man on a mission» av Daily Mirrors sjefsskribent John Cross.

– Han har vært sensasjonell. På sitt beste er han virkelig en topp fire-spiller. En strålende underholder, skriver han.

Nå har kanskje United-fansen fått et nytt navn å rope om dersom Jadon Sancho ikke skulle komme.

Publisert: 19.09.20 kl. 20:26

Premier League S V U T M P 1 Everton 2 2 0 0 6 – 2 4 6 2 Crystal Palace 2 2 0 0 4 – 1 3 6 3 Arsenal 1 1 0 0 3 – 0 3 3 3 Leicester City 1 1 0 0 3 – 0 3 3 5 Chelsea 1 1 0 0 3 – 1 2 3 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk