VANT MOT MILAN: Bak fra venstre: Jon Olav Hjelde, Bjørn Tore Kvarme, Erik Hoftun, Trond Egil Soltvedt, Steffen Iversen, Bent Skammelsrud. Foran fra venstre: Harald Martin Brattbakk, Ståle Stensaas, Jørn Jamtfall, Vegard Heggem, Roar Strand. Foto: Gorm Kallestad, NTB

RBK-legendene fra 1996 tror på Glimt: – Milan skal passe seg

For 24 år siden sto Rosenborg for en av nasjonens største fotballbragder. Nå mener RBK-heltene at en Bodø/Glimt-seier over Milan kan få stor betydning for hele Fotball-Norge.

– Da vi slo Milan på bortebane i en avgjørende match, skjønte vi at vi kunne slå alle. Etter den kampen fryktet vi ingen. Det var veldig viktig for årene etterpå. Det var den kampen som startet det store eventyret og tankene våre om hvor langt vi kunne nå, forteller Bent Skammelsrud til VG om barrieren som ble brutt på San Siro 4. desember 1996.

54-åringen var kaptein i oppgjøret hvor Harald Martin Brattbakk (49) sendte Rosenborg i ledelsen etter en snau halvtime. Den franske landslagsspissen Christophe Dugarry (48) utlignet like før pause, men 20 minutter før slutt headet Vegard Heggem (45) trønderne til kvartfinale i Champions League.

Lagoppstillinger, Milan-RBK Milan (4-4-2): Sebastiano Rossi - Michael Reiziger (Tomas Locatelli fra 77), Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Paolo Maldini - Dejan Savićević, Demitrio Albertini, Zvonimir Boban, Massimo Ambrosini (Christian Panucci fra 46) - Christophe Dugarry, Roberto Baggio (Marco Simone fra 46). RBK (4-5-1): Jørn Jamtfall - Bjørn Tore Kvarme, Jon Olav Hjelde, Erik Hoftun, Ståle Stensaas - Vegard Heggem, Roar Strand (Jahn Ivar Jakobsen fra 90), Bent Skammelsrud, Trond Egil Soltvedt, Harald Brattbakk - Steffen Iversen. Vis mer

Torsdag kveld entrer trener Kjetil Knutsen (51) og hans rekordbrytende Bodø/Glimt-mannskap samme arena for det nest siste kvalifiseringshinderet til Europa League. I 1996 sto stjerner som Franco Baresi (60), Paolo Maldini (52) og Roberto Baggio (53) på motsatt side. Nå heter profilene Gianluigi Donnarumma (21), Theo Hernández (22) og Zlatan Ibrahimovic (38). Skammelsrud mener oppgjøret er av enorm betydning.

– Kampen kan bety store ting – ikke bare for Bodø/Glimt, men for norsk fotball. Hvis de klarer det, kan andre lag se at de også kan klare det. Jeg håper Glimt tar en overraskende skalp, sier Skammelsrud, som minnes Milan-supportere med stein som skulle knuse lagbussen til italienerne i mørket utenfor stadion etter RBKs seier for 24 år siden.

RBK-heltenes meldinger

VG har de siste dagene jobbet for å komme i kontakt med alle RBK-erne som var i aksjon mot Milan. Vi har fått pratet med ni av de 12 spillerne. Her er lagoppstillingen, hva de krediterer deres egen suksess til og hva de mener venter Patrick Berg (22) og de andre Glimt-spillerne i Italia.

Målvakt: Jørn Jamtfall (54)

Høyre back: Bjørn Tore Kvarme (48)

JUBLET: Jon Olav Hjelde feiret, mens legenden Franco Baresi deppet etter matchen i ’96. Foto: AP

Stopper: Jon Olav Hjelde (48)

– Hvorfor vant dere?

– Vi fikk det første målet. Det ga oss tro på at det kunne gå. Det er viktig for Glimt også. Scorer de først får de kampen de ønsker. Da må Milan åpne opp, og Glimt er veldig gode på «kontraen» hvis de klarer å vinne ballen i midtbaneleddet. Vi skal ikke forvente at Glimt dominerer i Italia, men de har et så godt grunnspill at de kan klare å holde ballen i laget også. Milan er favoritter, men jeg ser ikke bort fra at det kan smelle en bombe. Glimt har vært gode i år, og de har nok tro på at det er mulig, sier Hjelde til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Jeg fikk frysninger da jeg kom ut på stadion der. Da kampen var over, tenkte vi: «Faen, vi klarte det.» Nå er det ikke folk på tribunen på grunn av corona, men jeg tror det er en fordel for Glimt. Hele kvelden blir stor.

Stopper: Erik Hoftun (51)

– Hvorfor vant dere?

– Vi hadde tro på eget lag, egne spillere og egne ferdigheter. Vi prøvde å være oss selv. Det var det aller viktigste, sier Hoftun til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Coronasituasjonen gjør at rammen rundt kampen blir veldig annerledes enn hvis det var fullt hus og et veldig entusiastisk publikum. Det vil være litt mindre skummelt nå. Hjemmebanefordelen til Milan er nesten borte. Det gjør dette veldig spesielt. Glimt går til en voksen oppgave – men det skal ikke være noe i veien med selvtilliten deres. De får målt seg mot de beste nå. De må nyte hvor heldige de er. Det er et stort øyeblikk som de virkelig må ta vare på. De må tørre å være seg selv – for en slik sjanse kommer ikke mange ganger i løpet av livet.

Venstre back: Ståle Stensaas (49)

– Hvorfor vant dere?

– Vi var et lag med selvtillit. Vi visste at vi var gode da vi fungerte som et kollektiv. Så visste vi at AC Milan kanskje ikke var på topp i akkurat den perioden. Vi gikk inn til kampen med en tro på at vi kunne klare det. Jeg tror det var årsaken til at vi klarte et godt resultat. At vi vant, handlet også litt om tilfeldigheter. Men vi hadde en «go» og selvtillit i laget som Milan ikke hadde, sier Stensaas til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– De møter et godt fotballag. Glimt har en «go» og selvtillit i laget, de også. De er unge, men jeg tror de har vokst så mye at de går inn i kampen uten å være redd for noen ting. Dette er bare en bonus. Milan skal absolutt passe seg. Glimt må få tak i ballen og prøve å få til sitt eget spill. Så vet de at de er gode i den fasen de vinner ball, også. Så de må kjøre fulle kontringer.

FEIRET: RBK-spillerne jublet med fansen etter seieren. Fra venstre: Bent Skammelsrud, Ståle Stensaas, Jørn Jamtfall, Bjørn Tore Kvarme, Steffen Iversen, Harald Martin Brattbakk. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Høyre ving: Vegard Heggem (45)

– Hvorfor vant dere?

– Vi klarte å hente ut toppnivået vårt. Det var en jevnt sterk prestasjon. Det var ingen som sviktet. Det var en solid lagseier, sier Heggem til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Det er vanskelig å være helt upåvirket av motstanderen og rammen rundt. Likefullt er det seg selv man skal tenke på, sitt eget spill og sine egne oppgaver. Det skal være i sentrum. Det andre må ikke få for mye plass. Bodø/Glimt bør ha mer enn nok selvtillit. Det skal være et godt utgangspunkt. Personlig husker jeg selvfølgelig scoringen min veldig godt – men hele reisen dit, kampen og opplevelsen er det minnet jeg har. Det er det som sitter igjen.

Indreløper: Roar Strand (50)

– Hvorfor vant dere?

– Den viktigste grunnen var vel at vi følte at vi ikke hadde noe å tape. Det var ingen som forventet noe som helst. Laget Rosenborg var også bra da. Vi hadde faktisk troen, selv om vi fikk litt juling på Lerkendal i den første kampen, sier Strand til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Milan har jo en mann de kan få brynet seg litt på, en stor svenske. Zlatan er en enorm fotballspiller. Men Glimt kan lykkes, det er jeg ikke i tvil om. De har heller ingenting å tape. De må bare ut og nyte øyeblikket – og ta vare på sjansene. Nå er de kanskje litt heldige med at det ikke er tilskuere der, slik at de slipper å ha Milans 12. mann i ryggen. Selv om det er en stor stadion, tror jeg ikke de tenker på det. Glimt er i flytsonen og spillerne er «fit». Det er en fordel.

Anker: Bent Skammelsrud (54)

– Hvorfor vant dere?

– For å være helt ærlig, hadde vi kanskje ikke det største håpet akkurat da, men vi hadde ingenting å tape. Så vi beholdt troen og spilte vårt eget spill. Vi kan sammenlignes fryktelig med Glimt nå. De har heller ingenting å tape, de spiller likt som vi gjorde og muligheten ligger der. Glimt kan overraske hvis de spiller opp mot sitt beste. Milan er favoritt, men det er større sjanse for at Glimt slår dem enn det var for oss den gangen, sier Skammelsrud til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Det blir ingen publikummere. Så Milan får ikke den vanlige støtten. De ble nummer seks i serien sist sesong. I ’96 var de kanskje det beste laget i Europa før vi møtte dem. Vi var «underdogs», men det er Glimt også.

MAESTRO: Bent Skammelsrud styrte den sentrale midtbanen til Rosenborg på San Siro. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Indreløper: Trond Egil Soltvedt (53)

– Hvorfor vant dere?

– Det var fordi vi tok det som en bonuskamp. De hadde jo over 20 landslagsspillere - med store navn, men vi hadde alltid tro på at vi kunne få til noe, selv om det egentlig var utenkelig at vi skulle ta dem. Men alt er mulig. Nå ser det ut til at Glimt er bedre enn vi var og Milan er kanskje ikke så sterke som de var den gangen. Så jeg har veldig god tro på Glimt, sier Soltvedt til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Noe helt annet enn i Eliteserien. Dette er en internasjonal kamp. Glimt må være tålmodige og ganske kyniske. De har tatt Rosenborg-stilen, og det er utrolig gøy. Med den selvtilliten de har i bunn, håper jeg de ikke får seg en på trynet tidlig. Milan har Zlatan og alt dette, men nå er han en voksen mann på 38 år. Jeg håper og tror at Glimt får oppleve det vi gjorde. Vi var i sjokk etterpå. Jeg husker Odd Iversen kom inn i garderoben med tårer i øyene. Det har jeg aldri sett før eller etterpå. Jeg håper Glimt slipper seg løs og er seg selv. Da blir ikke jeg sjokkert om Glimt vinner.

RBK-HELT: Trond Egil Soltvedt bidro til Rosenborgs seier på San Siro. Foto: ANSA

Venstre ving: Harald Martin Brattbakk (49)

– Hvorfor vant dere?

– En del av forklaringen var at vi faktisk hadde fått den tredje høsten med E-cup. Så vi hadde erfaring og så at de som sto på den andre siden av midtstreken var av kjøtt og blod, de også. Det var det ene. Det andre var at vi hadde en urokkelig tro på vårt eget spill, sier Brattbakk til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Forutsetningene her er ikke helt like. Her vet AC Milan-spillerne at de må vinne denne ene kampen for å gå videre. Mot oss visste de at det holdt med uavgjort. Så jeg tror Milan-spillerne vil være skarpe nå. Men det kan også være til Glimts fordel, for jeg tror Milan kjenner litt på presset. Det håper jeg Glimt kan utnytte. Det skal ikke mer til enn en feilpasning som Glimt snapper opp, og et mål, så har man AC Milan litt i kne.

Spiss: Steffen Iversen (43)

Innbytter: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (54)

– Hvorfor vant dere?

– Vi hadde litt flaks. Det tror jeg var det aller viktigste. Det var ikke sånn at vi hadde kjempetroen før start. Det var tidlig i vår europakarriere. I ettertid ser man at selv om vi var et offensivt lag, var vi ganske stramme i organiseringen forsvarsmessig – i en 4-5-1-formasjon. Jeg tror det vil være litt av håpet til Bodø/Glimt også, at de ligger kompakt defensivt og tar overgangene når mulighetene kommer, sier Mini til VG.

– Hva venter Glimt på San Siro?

– Nå er det heldigvis sånn at de slipper publikum. Men så er jeg forresten ikke sikker på om det er heldigvis. For det kunne gjort det større å komme ut på arenaen med masse folk. Litt av utfordringen for Bodø/Glimt er det mentale. Disse spillerne har ikke opplevd europeisk fotball før. De har stort sett spilt i Norge og Danmark. Uansett hvor mye du snakker om det på spillermøter, er det noe helt annet når du står utpå gresset og Milan står på den andre banehalvdelen. Det er San Siro. San Siro er et navn som runger i ørene dine og AC Milan er et navn som runger i ørene til alle i hele fotballverden.

