Kommentar

Det spinnville selskapet

Av Leif Welhaven

Lionel Messi og Kylian Mbappé er tidligere vinnere av prisen Erling Braut Haaland stakk av med for 2020, «årets unge spiller i Europa». Foto: AFP

Messi. Agüero, Mbappé. Pogba. Rooney. Og en 20-åring fra Jæren.

Erling Braut Haalands eskapader denne helgen gjør det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Begge sporene handler om dimensjoner og proporsjoner.

På solsiden er det egentlig bare å se gjennom listen over hvem som tidligere er blitt kåret til den beste unge spilleren i Europa, en pris det lørdag formiddag ble kjent at Haaland har vunnet.

Egentlig er jo superlativene nærmest brukt opp allerede, til tross for at det strengt tatt er forholdsvis kort tid siden superspissen tok veien inn på den virkelig store scenen.

Men det er noe med dimensjonene over nivået Erling Braut Haaland befinner seg på som det tar litt tid å la synke inn. Vi har altså en norsk unggutt som ikke bare er av de aller heteste fotballspillerne i verden, men som gjør jobben sin med en stoisk selvfølgelighet som vitner om at dette ikke er noe blaff. Hva han kan utrette de neste 10 (muligens 15?) årene er det bare fantasien som setter begrensningen for.

Det er god grunn til å dynge på med hvert eneste positivt adjektiv som finnes i boken, men tidenes mest oppsiktsvekkende enkeltspiller i norsk fotballhistorie skildres egentlig best gjennom de helt tørre tallene. Og de ble enda drøyere da han scoret fire mål på bortebane mot Hertha Berlin lørdag, inkludert et ekte hat trick mellom det førtisyvende og sekstitredje minutt.

Fire mål i samme kamp innebærer at enda en barriere er brutt i Tyskland-delen av karrieren, og nå har Erling Braut Haaland scoret 31 mål på 30 kamper for Borussia Dortmund.

I tillegg har han seks målgivende pasninger. Også i Red Bull Salzburg hadde han, med 29 mål på 27 kamper, et snitt på mer enn én scoring per kamp. På landslaget har han seks mål på syv kamper, og også på aldersbestemte landslag scoret han i sin tid jevnt og trutt.

Dette er klype seg i armen-tall. Statistikken vitner om hvor mye det forandrer mulighetene for norsk fotball fremover at vi har en superstjerne på den aller øverste hyllen. Dersom Martin Ødeaard i tillegg skulle etablere seg permanent på midtbanen til Real Madrid og etterveksten ellers fortsetter, er det vanskelig å se noe annet enn at mesterskapstørken for det norske herrelandslaget må ta slutt om ikke altfor lang tid. Mer lovende kan det i alle fall ikke se ut med tanke på å - bokstavelig talt - ha en spydspiss å gå foran med.

Den andre problematikken er krevende og har flere fasetter, og er selvsagt ikke like hyggelig som kvadruppelen i den tyske hovedstaden. Den handler om at det, akkurat som det lå an til de siste dagene, endte med at norske fotballstjerner ikke har etterlevd prinsippet som hele det norske samfunnet bygger på hva gjelder smittekarantene.

10 dagers smittekarantene er ikke tatt ut av luften, og er det som gjelder i Norge om du har vært nærkontakt med en som har fått corona.

Årets unge spiller i Europa 2004: Wayne Rooney 2005: Lionel Messi 2006: Cesc Fabregas 2007: Sergio Agüero 2008: Anderson 2009: Alexandre Pato 2010: Mario Balotelli 2011: Mario Götze 2012: Isco 2013: Paul Pogba 2014: Raheem Sterling 2015: Anthony Martial 2016: Renato Sanches 2017: Kylian Mbappé 2018: Matthijs de Ligt 2019: Joao Felix 2020: ERLING BRAUT HAALAND Vis mer

Og kampen mot viruset er selvsagt viktigere enn all verdens scoringer.

I denne saken blir det hele både vanskellig og spesielt. På den ene siden var jo hele tanken rundt avreisen fra Norge at de skulle fortsette karantenen der de bor. På den andre siden gjelder selvsagt tysk lov på tysk jord, og tilsvarende i andre land der norske spillere bor.

Hvilken kunnskap spillerne hadde om hva da de reiste, er det trolig verken mulig eller formålstjenlig å bruke altfor mye energi på nå. Men om man skal forsøke å bevare en prinsipiell tanke uansett hvordan det går på fotballbanen, er det ikke til å komme unna at utfallet akkurat gir en litt vond smak i munnen, uten at det egentlig er mulig å se hva spillerne skulle gjort så veldig annerledes i den håpløse skvisen de handlet i.

Disse svært ulike poengene underbygger spennvidden i en ekstraordinær tid. Sjelden har vel behovet for å ha tungen rett i munnen vært større i en samfunnsdebatt.

Men uansett hva man mener om fotballens plass i en pandemi, er det grunn til å bøye seg i støvet over at sistemann ut i rekken over «årets unge spiller i Europa» har et usedvanlig velfortjent norsk tilskudd.

Publisert: 22.11.20 kl. 13:27