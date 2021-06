Baumgartner sendte Østerrike videre i EM – med mistanke om hjernerystelse

(Ukraina - Østerrike 0–1) Christoph Baumgartner (21) sendte Østerrike til åttedelsfinale, men burde kanskje vært byttet ut.

Tidligere i kampen skallet han med ukrainske Ilja Zabarnij og tok telling et lite minutt, før han etter hvert kom seg på beina igjen.

Baumgartner fortsatte likevel kampen og vant også duellen med nevnte Zabarnij da han satte inn 1–0-målet, som gjør at Østerrike er videre og skal møte Italia i åttedelsfinalen.

I kampens 33. minutt tuslet Christoph Baumgartner av banen og holdt seg til hodet. Han fikk også en ispose i nakken fra en i støtteapparatet.

– Med fasit i hånd er det helt feil. Det er legen som må ta ansvar og bestemme, sier SVT-ekspert Jonas Eriksson i det svenske studio.

– Baumgartner skulle vært tatt av med en gang og blitt undersøkt av en uavhengig lege. Det var helt latterlig, sa Chris Sutton hos BBC.

Baumgartner gikk ned for telling.

Ved mistanke om hjernerystelse er det nemlig slik at spillere skal tas av banen. Eriksson trekker frem VM-finalen i 2014, hvor Tysklands Christoph Kramer slet med hukommelsestap etter at han fortsatte å spille finalen.

– Spillerne vil alltid spille videre. Legene må ta avgjørelsen, sier Eriksson.

21 år og 324 dager gamle Baumgartner ble den yngste målscoreren i årets EM så langt og sendte samtidig Østerrike videre fra gruppespillet – for første gang noensinne.

– Vi er stolte over at vi klarte å oppnå dette historiske resultatet, sier Florian Grillitsch til UEFA, etter å ha blitt kåret til «Man of the match».

– Jeg er overlykkelig, men jeg kan knapt stå. Det gjør vondt overalt, sier spissen Marko Arnautovic etter 90 minutter i regntunge Bucuresti.

Mange hadde spådd at det kunne ende uavgjort ettersom det ville sendt Ukraina videre med fire poeng, mens Østerrike på samme poengsum ville hatt gode muligheter med fire poeng og nøytral målforskjell.

Med tre poeng og én minus i målforskjell ser det betydelig mørkere ut for ukrainerne.

– Ukraina er sannsynligvis ute, mener TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Det ble imidlertid ingen kopi av gruppespillskampen mellom Østerrike og Vest-Tyskland i 1982, hvor begge lagene visste at begge lagene ville gå videre med ett- eller tomålsseier til Vest-Tyskland.

Vest-Tyskland tok ledelsen etter ti minutter og etterpå virket ingen av lagene spesielt interesserte i å angripe.