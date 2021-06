EM-TIPPING: Med hjelp fra VGs EM-bilag har Erna Solberg satt seg ned for å tippe gruppespillet. Foto: SMK

Erna Solberg: − Hjertet sier Spania, hodet sier Tyskland

Også Norges statsminister kaster seg ut i å tippe sommerens EM-resultater, men vil ikke regne seg selv som favoritt.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg tipper mest med hjertet her, så det går vel sånn passe i kjendisligaen, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet ballet med sine tips, og siden har også flere andre toppolitikere kastet seg med i kampen.

Over 70 000 har meldt seg på og nå kan også du slenge inn dine tips, samt utfordre en kollega eller familiemedlem til å delta.

– Jeg vil gjerne utfordre finansminister Jan Tore Sanner til å være med på EM-profeten, sier Solberg.

Mens Støre hadde troen på Frankrike, har statsministeren troen på en annen stornasjon.

– Hjertet sier at Spania vinner EM, hodet sier Tyskland.

– Morsom opplevelse

Solberg har fulgt med på mesterskap, både EM og VM, i en årrekke.

– Gode fotballminner er ofte fra opplevelser sammen med familie og venner. Jeg vil ta frem et fra Hellas i 1986, hvor vi satt på en stille taverna som plutselig fyltes av engasjerte grekere som skulle se kamp. De laget en stemning uten like, selv om Hellas ikke spilte selv, sier hun.

– Under den siste VM-finalen var vi et norsk følge på åtte, i en liten, fransk landsby. En fantastisk stemning og morsom opplevelse å se kampen blant 200 fotballgale franskmenn, særlig når en i vårt følge forsøkte forsiktig å heie på Kroatia.

Slik fungerer det

Konkurransen handler om å spå resultatet i alle EM-kampene. Du kan fylle dem ut selv eller få hjelp av VGs profetknapp. Knappen bruker lagenes plassering på FIFA-rankingen som utgangspunkt for tipset.

Du kan opprette ligaer og invitere vennene dine, arbeidskolleger eller familien for å konkurrere mot dem. Du kan delta i ubegrenset antall ligaer.

Du kan spå kampene helt frem til kampstart. Vi anbefaler likevel at du legger inn resultat i alle kampene med en gang, og heller gjør endringer underveis – så slipper du å oppdage at kampen er i gang og det er for sent å endre.