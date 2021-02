Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Marseille-sjefen med sjokkbeskjed på direkten: − Jeg vil bare dra

Marseille-trener André Villas-Boas (43) røper på en direktesendt pressekonferanse at han har bedt om å få kontrakten med klubben terminert umiddelbart.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den oppsiktsvekkende beskjeden kommer dagen etter at Marseille signerte midtbanespilleren Olivier Ntcham på overgangsvinduets siste dag.

– Vi avsluttet overgangsvinduet med å signere en spiller. Det var en avgjørelse som ikke ble tatt av meg. Jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg fant ut av det i morges gjennom pressen. Det er en spiller jeg hadde sagt nei til. Derfor har jeg bedt om å si opp kontrakten min, sier Villas Boas.

– Jeg vil ikke ha penger av klubben. Jeg vil bare dra, sier han.

Ifølge franske medier var kaptein Steve Mandanda den eneste av Marseille-spillerne som ble informert om trenerens avgjørelse før den direktesendte pressekonferansen, der resten av troppen skal ha blitt gjort oppmerksom på situasjonen.

Det har stormet i Marseille de siste ukene. Laget har tapt sine tre siste kamper i fransk Ligue 1, noe som førte til at fansen i helgen stormet klubbens treningsanlegg med bluss.

Flere supportere ble arrestert og lørdagens planlagte kamp mot Rennes ble utsatt på grunn av opptøyene, som du kan se de spektakulære bildene av her:

I tillegg har lagets to største stjerner, Dimitri Payet og Florian Thauvin, havnet i en heftig disputt som etter hvert ble bredt dokumentert gjennom lekkasjer til fransk presse.

Ifølge RMC skal Payet, i en høylytt krangel foran hele troppen, ha beskyldt Thauvin for kun å spille for sin egen fremtid, mens Thauvin skal ha kritisert vekten til Payet og kritisert ham for å ha gått bak ryggen til lagkameratene og godtatt et vesentlig lønnskutt i bytte mot en fremtidig rolle som sportsdirektør i klubben.

Nå rammes klubben fra havnebyen av nok en skandale i form av trenerens plutselige ønske om å slutte i jobben. Kontrakten hans varer i utgangspunktet frem til sommeren.