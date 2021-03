ØYNER KVARTFINALEN: Ole Gunnar Solskjær er glad for at Manchester United avslutter åttedelsfinalen mot AC Milan på bortebane. Foto: OLI SCARFF / X01348

Solskjær om troféjaget: − Kan skjule at du fremdeles sliter

Manchester United har ikke vunnet et trofé på snart fire år, men Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med fremgangen til klubben de siste årene.

Publisert: Nå nettopp

Siden Europa League-seieren i 2017 har det vært tørke i Manchester-klubben og i forrige sesong ble de slått ut av semifinalen i FA-cupen, ligacupen og Europa League.

På pressekonferansen før torsdagens kamp mot AC Milan ble Solskjær spurt hvordan han likevel kan være sikker på at de har hatt fremgang.

– Jeg tror du må si at når du ser på kulturen, alt som skjer hver dag, så føler jeg en stor forbedring i det arbeidet vi gjør hver eneste dag. Guttene har tatt til seg hva vi ønsker og det er andre som må vurdere hvor mye vi har forbedret oss, sier Solskjær.

– Vi har 12 poeng mer enn hva vi hadde på tilsvarende punkt i forrige sesong. Vi ønsker alle å vinne trofeer i denne klubben, men noen ganger kan et trofé skjule hva annet som skjer i klubben. Det er i ligaposisjonen du ser om virkelig har fremgang. I cupkonkurranser kan du noen gang ha flaks eller ha uflaks. Vi ønsker å vinne. Det er derfor vi spiller fotball, du ønsker alltid å vinne trofeer, sier nordmannen.

les også Kjær ødela moroa for Solskjær og Diallo (18): – Vi var for trege

2016/17-sesongen ble en jubelsesong for Manchester United med seier i Europa League, ligacupen og Community Shield. I de to sistnevnte var det Zlatan Ibrahimovic som satte inn den avgjørende scoringen, mens svensken var skadet under Europa League-finalen mot Ajax.

Ibrahimovic er igjen friskmeldt til torsdagens returoppgjør, hvor AC Milan ligger best an etter at det ble 1–1 i den første kampen i Manchester i åttedelsfinalen.

– Jeg vet ikke om han har 90 minutter i beina, men vi får se om han er tilgjengelig for deler av kampen, sier Milan-manager Stefano Pioli på en pressekonferanse.

les også Zlatan gjør Sverige-comeback: – Gud er tilbake

Solskjær har vært i klubben siden desember 2018 og sier at han følte at stallen hadde behov for store utskiftninger da han kom.

– En cupkonkurranse kan gi et trofé, men noen ganger er det mer en «egoistisk» ting for klubben og manageren, «endelig har vi vunnet noe». Hvis vi har god nok fremgang og presterer godt nok, så vil trofeene komme igjen. Det er ikke slik at et trofé vil bety at vi er tilbake, men det er den gradvise prosessen med å være i toppen av ligaen. En cupkonkurranse kan skjule det faktum at du fremdeles sliter litt, mener nordmannen.

les også Ødegaards forandring fryder Arsenal-sjefen: – Noe han kunne forbedre mye

En som gjerne ønsker et trofé er Marcus Rashford.

– Det har vært målet siden vi dessverre ble slått ut av Champions League. Fokuset har vært å vinne Europa League og jeg kjenner laget og vi kommer ikke til å være fornøyd med noe annet, sier Rashford.

