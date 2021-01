DAGENS DOBBEL: Alexandre Lacazette scoret to mål på skarve fire minutter da Arsenal tok en dominerende seier over West Bromwich. Her feirer han sitt første. Foto: Michael Regan / POOL / GETTY POOL

Arsenal tok sin tredje strake seier med festfotball

(West Bromwich - Arsenal 0–4) Arsenal har slått voldsomt tilbake etter seierstørken som preget dem inn i julen.

For etter den monumentale 3–1-seieren over Chelsea andre juledag, som avsluttet en syv kamper lang rekke uten seier i Premier League, har flyten bare fortsatt for the Gunners.

Med den dominerende seieren over West Bromwich i snødrivet på the Hawthorns har de nå tre strake seirer og er ikke til å kjenne igjen - i positiv forstand.

Kieran Tierney satte standarden da han rundet West Bromwich-back Darnell Furlong to ganger og banket ballen i det lengste hjørnet med sin antatt svakere høyrefot.

– Et sensasjonelt mål, skrev tidligere landslagsspiss og nåværende «Match of the Day»-vert Gary Lineker på mikrobloggtjenesten Twitter.

Han sier selv til Sky Sports at det ikke har vært noe annet vendepunkt enn kontinuitet i det harde arbeidet deres.

– Guttene kaller det et innlegg, så jeg må se på det på nytt, men jeg er svært fornøyd med scoringen, sier Tierney til BT Sport, og den Isle of Man-fødte skotten legger til at «litt kulde skader ingen».

Se målshowet her:

Bukayo Saka var navet i første omgang. Han gjorde som han ville ute til høyre, og Arsenal dro opp et angrep som trolig får Arsene Wenger til å sippe fornøyd av sin Bordeaux-vin et eller annet sted.

Saka, Alexandre Lacazette og Emile Smith-Rowe kombinerte nydelig på små flater, Smith-Rowe spilte uselvisk til Saka - som enkelt bredsidet inn Arsenals andre.

– Det var et fantastisk lagmål og jeg var heldig som fikk styre den inn. Jeg elsker mål som det, sier Saka til BBC.

Nevnte Lacazette har vært i fyr og flamme for Arsenal den siste tiden, og viste i løpet av et par magiske minutter i andre omgang at han ikke har noen planer om å roe ned.

Først avsluttet han en parodi av et angrep, etter at WBA-stopper Semi Ajayi både banket ballen i egen stolpe og reddet på streken med skrittet, med en kontrollert avslutning.

Så brukte han kneet til å styre inn sitt andre, etter et kontant innlegg av Tierney.

Plutselig er Arsenal bare seks poeng bak topp fire.

For en forskjell en uke kan gjøre.