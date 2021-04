IKKE IMPONERT: Spesielt Manchester United og Liverpool får gjennomgå i Gary Nevilles tirade om Super League. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Sterke reaksjoner mot Super League-planer: − Gjør meg kvalm

Tidligere Manchester United-back Gary Neville er blant dem som totalslakter alt som har med Super League og dets medlemmer å gjøre. Planen er ifølge flere medier å bryte løs og danne en egen, lukket turnering for de største klubbene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er blitt fordømt og det med rette. Jeg har vært Manchester United-fan i 40 år og det er virkelig kvalmende. Det som gjør meg mest kvalm er Liverpool og Manchester United. De sier «You’ll never walk alone» og er dannet av arbeidere, og så skal de bryte ut i en egen konkurranse der du ikke kan rykke ned?

Slik innleder Gary Neville sin tirade på Sky Sports-sendingen etter 3–1-seieren til Manchester United over Burnley.

Søndag avslørte New York Times at totalt tolv klubber har signert et forslag om å bryte ut i en lukket Super League, som skal sikre totalt tyve klubber større inntekter - på bekostning av de mindre profilerte klubbene.

Ifølge franske RMC skal følgende klubber ha signert en avtale om å bli med i den nye ligaen: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

– Snakket om en Super League er et steg vekk fra 70 år med europeisk fotball. I løpet av min tid i United spilte vi fire Champions League-finaler og de var alltid de mest spesielle kveldene, sier tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson til Reuters – og legger til at han ikke er sikker på at Manchester United er med.

les også Bakgrunn: Hevder europeiske storklubber er enige om superliga

En skam

UEFA gikk på sin side hardt ut og fordømte forslaget, samtidig som de truet med å ekskludere de aktuelle klubbene fra alle andre turneringer.

– Det er en skam uten like og vi må kjempe tilbake makten fra disse klubbene. De er inntrengere, sier Neville, før han like etter fortsetter:

– Manchester United er ikke Champions League, Arsenal ser katastrofale ut og Tottenham er ikke med i Champions League, og nå vil de ha en gudegitt rett til å være med? Nå er det på tide at uavhengige myndigheter til å sette en stopper for dette, sier han.

Han mener de seks storklubbene fra Premier League bør trekkes i poeng.

– Det er kriminelt, det er en kriminell handling mot fansen. Så lett er det, mener han, før han konkluderer med at alle lagene som vil være med er «en vits».

les også Solskjærs formspiller tangerte Rooney-rekord i United-seier: – Ole stoler på meg

Ferguson tar avstand

Jan Åge Fjørtoft sier i VSports studio at planene er «et angrep mot fotballen slik vi elsker den» og Rune Bratseth supplerer med at det kun er for å gjøre de rike rikere. Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio totalslakter forslaget, hans kollega Trevor Morley mener konseptet høres «kjedelig» ut.

UEFA skriver på sin side i en pressemelding at de skal bruke «alle tilgjengelige midler» til å sette en stopper for prosjektet. Manchester United er angivelig blant klubbene som har signert forslaget og Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om turneringen etter seieren mot Burnley.

– Jeg har fått nyheten nå denne ettermiddagen. Jeg tror ikke det er opp til meg å kommentere dette nå. Vi får bare vente og se hva som skjer, sier han på pressekonferansen etter kamper, melder Manchester Evening News.

Solskjær fikk gjentatte spørsmål, men avslo hele tiden å kommentere.