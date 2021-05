Fantastisk bortekamp fra Tromsø: − En treg Viking-utgave

STAVANGER (VG) (Viking – Tromsø 0–1) Etter seks baklengsmål på sine to første kamper, var det et bunnsolid Tromsø-lag som holdt nullen mot Viking. Det holdt til årets første seier.

Viking hadde ikke en eneste avslutning på mål i løpet av kampen, og skuffet stort på hjemmebane.

– Det var en treg Viking-utgave. De har nesten ikke avslutninger, og det er tynn suppe. De vil jo reise seg etter 0–5 (mot Rosenborg). Det gikk fryktelig dårlig for Viking, de bommet rett og slett, oppsummerer Discovery-ekspert Bengt Eriksen.

– Tromsø er nærmere 2–0 enn Viking er 1–1, sier kollega Joachim Jonsson.

Etter 0–3 mot Bodø/Glimt og 3–3 mot Molde i sine to første kamper etter opprykket, vartet Tromsø opp med en knallsterk bortekamp mot Viking.

– Dette var j... deilig, men samtidig synes jeg det var variabelt. Viking hadde grepet på oss i første omgang, men i andre omgang var vi bedre. Vi skal ta med oss de gode periodene, så skal vi jobbe for å gjøre de periodene lengre, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til VG.

– Vi er unøyaktige og vi klarer ikke å skape trykket og sjansene vi skal på 16. mai på hjemmebane, sier Bjarte Lunde Aarsheim til Eurosport.

KUNNE JUBLE: Tomas Totlands scoring ble kampens eneste, og Tromsø-spillerne kunne juble for tre poeng. Foto: Carina Johansen

Helstrups mannskap slapp til få muligheter imot, mens de skapte flere målsjanser offensivt. Med kampens eneste mål, sørget Tomas Totland for tre fortjente poeng til Tromsø. Ebiye Moses vridde ballen fint til Totland, som klinket ballen i nettet bak Iven Austbø.

– Det var veldig deilig, og så var det ekstra deilig at det holdt til seier, sier matchvinneren til VG etter sitt første mål i Eliteserien.

– Tomas er en herlig gutt, og det bor en del målpoeng i ham. Det liker vi, sier Helstrup.

Etter scoringen var det Tromsø som fortsatte å produsere muligheter, mens Viking slet med å sette trykk på gjestene. Men flere mål ble det ikke, og Tromsø kan feire 17. mai med god samvittighet etter tre innkasserte poeng.

Tromsø er nå oppe i fire poeng på de tre første kampene.

– Det er en god poengfangst mot tre gode lag, men fokuset vårt ligger mest på prestasjonene. Det har vært flere plusser enn minuser i de tre første kampene. Gruppa skal ha masse skryt, sier Helstrup.

For Viking har en god seriepremiere mot Brann, blitt etterfulgt av 0–5 mot Rosenborg og tap for Tromsø. Det har ført til at kritikken allerede har startet å hagle fra supporterne.

Viking skal kanskje prise seg lykkelige over at det ikke blir arrangert 17. mai-tog i byen i morgen.