Sigurd Rosted før: Sykdom, lærerjobb og hodesmeller. I kveld: Nøkkelrolle på landslaget

FOTBALL 2018-10-13T08:55:29Z

STORO (VG) Han har jobbet som lærer, spilt futsal i smug for trenerne i Kjelsås og Sarpsborg, hatt flere kraftige hodesmeller og knocket ut en leddsykdom. Veien til å bli Norges landslagsstopper har vært litt annerledes for hardhausen Sigurd Rosted (24).

Publisert: 13.10.18 10:55

24-åringen fra Risløkka i Oslo er halvparten av løsningen i Lars Lagerbäcks midtstopperligning før Nations League-møtet med Slovenia på Ullevaal i kveld, som blir Rosteds andre landskamp og den første fra start.

– Jeg har alltid hatt talentet, men det har kanskje ikke kommet frem like fort som de andre. Jeg var i 2. divisjon da andre spilte i Eliteserien. Så har man tatt det igjen på en måte, og så er man her, beskriver Gent-proffen.

Plaget av sykdom

Veien fra null kretslagskamper i tenårene og 2. divisjonsspill i Kjelsås, via å få konstatert at trøbbel med stiv rygg var den revmatiske sykdommen Bekhterevs , til å kapre fast plass på Sarpsborg i Eliteserien tok halvannet år.

Og halvannet år senere hadde han debutert på U21-landslaget, dominert da Sarpsborg tok seriemedalje , spilt cupfinalen og blitt solgt til belgisk fotball for 13 millioner kroner.

Historien kunne vært annerledes om han hadde signert en ettårsavtale med Stabæk i 2015, noe han var nær ved å gjøre, men ifølge Rosted dukket Sarpsborg opp i siste liten og tilbød både bedre betalt og lengre perspektiv.

Sportssjef Thomas Berntsen hadde sett en spiller som var ett hode høyere i alle luftdueller på kunstgressbanen på Grefsen og hadde såpass tro på Rosted at Sarpsborg ga ham umiddelbart treårskontrakt, men forlenget og forbedret denne allerede etter et og et halvt år.

Dødballspesialist

Så lenge rakk han aldri å bli i Østfold. Gent kjøpte ham etter 2017-sesongen og i mars i år kom debuten for Lars Lagerbäck, ganske nøyaktig ett år etter at både Berntsen og Sarpsborg-trener Geir Bakke hadde ment at Rosted burde vært aktuell for svensken .

I kampen i Elbasan scoret Sigurd Rosted matchens eneste mål . På hodet etter dødball. Akkurat som hans fire første scoringer i Eliteserien var med skallen, og i debuten for Gent nikket han knallhardt i tverrliggeren.

I motstanderfeltet blir Rosted et rovdyr, han følger kun byttet (altså ballen) med øynene og setter pannen frem i situasjoner der andre kunne kviet seg for å stikke bort benet.

Det bør være en god egenskap for Lagerbäcks lag, som hadde 25 cornere uten resultat i de to første Nations League-kampene, og omtrent like mange resultatløse lange innkast i 16-meteren til Kypros og Bulgaria.

Det kan være «feltkrigeren» Rosted bare trenger én corner, slik han gjorde i de 28 minuttene han spilte mot Albania i mars, en scoring som i grunn oppsummerer mye av ham som fotballspiller.

– Den viser viljen til å score på dødball, viljen til å bidra offensivt. Men da tenkte jeg mest på å få debuten, siden jeg hadde vært med uten å spille. At det ble scoring også, var litt uvirkelig, innrømmer Sigurd Rosted.

– Har du vært aldri redd?

– Geir (Bakke) sa jo det at jeg mangler et «fryktgen». I hvert fall, da jeg var yngre, var jeg ikke redd i det hele tatt. Så har jeg fått en del hodeskader, og etter det har jeg vært litt mer forsiktig. Men det er ikke noe å være redd for. Hvis du går i hardere, blir det verre for han andre, mener Gent-spilleren.

Rosted har tålt en del smeller opp gjennom, deriblant flere hjernerystelser og en stygg kollisjon med en medspiller da han spilte i 3. divisjon som 17-åring og ble borte fra skolen i tre dager.

– Det er den verste jeg har hatt. Jeg fikk en ordentlig kul og besvimte, «blacket» ut. Etterpå så jeg ut som Bear Grylls da han ble stukket av veps, forteller Rosted – og sikter til TV-programmet med den topptrente eventyreren som stort sett oppholder seg i nærheten av noe som kan drepe ham.

Trente futsal før kamper

Rosteds fysikk er det som har tatt ham til landslaget, og selv om han var kjent som en mer «spillende» stopper i Kjelsås-tiden, har han hatt en dreining mot å bli først og fremst en forsvarer på toppnivå. Kanskje har det sammenheng med at han har sluttet å trene futsal kvelden før kamp, som han kunne gjøre i Kjelsås-tiden...

– Jeg har spilt en del futsal, og mer enn jeg fikk lov til. Tror ikke treneren i Kjelsås var så veldig happy for det. Men det har vært moro, og det er bra trening.

– Fortsatte du med i Sarpsborg?

– Ja, nå kan jeg vel si det. Men da våget jeg ikke spille samme helg som vi hadde eliteseriekamper, ler Rosted – som også måtte prioritere bort noe annet han likte godt da han ble plutselig ble fotballspiller på heltid: Lærerjobben i Oslo.

– Det var utrolig morsomt. Jeg begynte faktisk på lærerstudiet etter det. Det var sånn at på søndager satt jeg og gledet meg til mandag for å gå på jobb, sier Sigurd Rosted.

Nå er han som folk flest – og gleder seg aller mest til lørdagskvelden. Da er det avspark mot Slovenia.