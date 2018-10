UTUR-GUTTA: Eirik Ulland Andersen (t.v.) har flest stang ut-skudd denne sesongen med fem. Erling Braut Haaland (t.h.) deler andreplassen med Bård Finne og Bendik Bye. Trioen har fire stang ut. Foto: NTB Scanpix

Ingen har mer uflaks enn Molde og Strømsgodset

FOTBALL 2018-10-27T05:56:59Z

DRAMMEN (VG) Molde og Strømsgodset er Eliteseriens suverene «stang ut-lag». Med litt mindre uflaks kunne det sett langt lysere ut for begge.

Publisert: 27.10.18 07:56

Molde kunne kanskje vært med i gullkampen, mens Strømsgodset, som ligger på kvalikplass, kunne fått en behagelig høst langt unna nedrykkstresset. VG har nemlig sjekket hvor ofte eliteserielagene opplever «stang ut».

– Uflaks er undervurdert i fotball. Der er jeg ganske tydelig. Vi har hatt mye marginer imot i år, men vi kan ikke sutre av den grunn. Vi må bare steppe opp, og være klare til neste kamp. Men ja, flaks betyr noe i fotball, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen, kjent som «BP» i Fotball-Norge.

Denne Marcus Pedersen-varianten glemmer ikke «BP»:

Godset-treneren får presentert VGs tall hentet fra analysebyrået Opta: Molde har truffet metallet hele 20 ganger, mens Strømsgodset er en god ulykkesfugl nummer to med 17 baller i ramma. Så kommer Vålerenga med 13 og Rosenborg med 11.

Ulland Andersen mest uheldig

Nederst på «uflakstabellen» ligger Haugesund med fem, Tromsø med fire og Sandefjord med tre. Det er forskjell på lagene, for å si det sånn. Se hele listen i bunnen av denne saken.

– Dette forteller meg at vi har truffet stanga mange ganger, men det sier også at vi kan bli bedre til å score. Dette er ikke tall vi skal tenke på nå. Vi har ingen planer om å treffe stanga mot Vålerenga lørdag, sier «BP».

– Vi kan jo synes litt synd på oss selv, men det hjelper oss ingenting, tillegger han.

Her kan du se alle Strømsgodsets stolpetreff denne sesongen:

En herlig eliteseriehelg står for tur. Først smeller det i «Derbylørdag» i Drammen der Strømsgodset helst bør slå Vålerenga for å roe egne nedrykksnerver. Søndag bites det negler både her og der. Bodø/Glimt -Stabæk blir viktig for begge lag, mens Lillestrøm kan få litt luft med seier over Ranheim. Brann og Rosenborg avslutter søndagen. Det kommer til å bli stang ut for noen, stang inn for andre.

– Marginer må du gjøre deg fortjent til. Vi har ikke vært flinke nok, og vi skal jobbe hardt for å få dem på vår side, sier Strømsgodsets Eirik Ulland Andersen. I videoen under slår han tilbake mot noen av Godsets kritikere.

Han er Eliteseriens utur-konge med fem baller i stengene.

– Mye av dette handler ikke om udyktighet, men om den siste lille flaksen. Den har vi hatt lite av. Men som sagt: Vi må gjøre oss fortjent til den, sier Godset-profilen når han får se VGs videoklipp av stolpetreffene.

– I fjor rant alt inn for meg. I år er det motsatt. Sånn er det i fotball, sier Ulland Andersen.

Se video: «BP» om trykket: - Det er mye kjør

«Uflakstabellen»:

Flest avslutninger i stenger og tverrligger:

Molde 20

Strømsgodset 17

Vålerenga 13

Rosenborg 11

Stabæk 11

Sarpsborg 10

Kristiansund 10

Start 9

Brann 9

Lillestrøm 9

Odd 7

Ranheim 6

Bodø/Glimt 6

Haugesund 5

Tromsø 4

Sandefjord 3

(Tallene er hentet fra Opta)



PS! Opta operer med 17 treff i stenger og tverrligger for Strømsgodset. VG har gått gjennom høydepunktene fra disse kampene og fant bare 16 treff