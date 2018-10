KAN FORTSATT: Wayne Rooney har herjet for D.C. United. Her jubler han for scoring mot New York Red Bulls i september. Foto: Brad Mills / X02835

Wayne Rooney har satt fyr på MLS

D.C. United lå desidert sist i MLS da de hentet Wayne Rooney (32) til statene. Nå snuser de på playoff, takket være en engelskmann som har vist at han fortsatt vet hvor målet står.

De fleste hadde avskrevet den engelske spisslegenden da han valgte å forlate barndomsklubben Everton til fordel for USA og hovedstadsklubben D.C. United. Han kom til en klubb som virkelig slet. Et lag som av The Guardian ble stemplet som «MLS’ dårligste klubb».

Nå, tre måneder etter hans ankomst, er D.C. United i ferd med å sikre en plass blant de seks beste i deres regionale avdeling, Eastern Conference, og dermed sikre playoff-plass.

Rooney sa følgende om sin nye arbeidsgiver da han ble presentert som klubbens nye nummer ni, og det gikk troll i ord:

Enorm poeng- og målfangst

Forbedring har det virkelig blitt. D.C. United er nå nummer syv i sin regionale avdeling, bare to poeng bak Montreal Impact, som har to spilt to kamper mer.

Rooney må ta en stor del av æren for den voldsomme poengfangsten fra ankomsten i slutten av juni til nå i oktober. Han har scoret på bestilling, og står med ni mål på 16 kamper.

Allerede i debuten viste han prov på hva som var i vente, da han kom inn fra benken og viste seg fra sin aller beste side:

Det ble starten på en fantastisk høst for både Rooney og D.C. United. Bare New York Red Bulls har tatt flere poeng i MLS siden Rooneys ankomst. NYRB har sanket 33 poeng, D.C. United 30.

I forrige runde scoret han begge målene da D.C. United snudde 0–1 til 2–1 mot Chicago Fire og hans gamle lagkamerat i Manchester United, Bastian Schweinsteiger:

Rooney har høstet mye ros for sin innsats i den svarte D.C. United-trøya, også fra nettopp Schweinsteiger:

– Han har hatt en enorm påvirkning på D.C. Han er en fantastisk spiller, som forstår spillet og som er en konstant trussel for motstanderen, sa han om sin gamle lagkamerat ifølge MLS Soccer .

Det har ikke bare blitt mange scoringer. Rooney har også – selv om han først og fremst figurerer som spiss – inntatt rollen som servitør. Han spiller med den gløden vi så fra glansdagene i Manchester United, og varter fortsatt opp med elleville prestasjoner som dette:

Bøtteløfter på jakt

Rooney står med syv målgivende på 16 kamper, og har dermed 15 målpoeng på 16 opptredener. Ikke verst for en 32-åring som var avskrevet av de fleste etter å ha slitt i sin siste sesong for Everton.

I løpet av sin karriere, vant spisslegenden 16 trofé med Manchester United, samtidig som han er de røde djevlenes mestscorende spiller gjennom tidene og innehar samme tittel for det engelske landslaget.

Nå er han i ferd med å skyte D.C. United til playoff, hvor de – mot alle odds – ser ut til å kunne kjempe om nok et trofé.

Først og fremst takket være Wayne Rooney .

