Kalte eget prestisje-prosjekt «fiasko»

Gianni Infantino (48) lovet samtlige 211 medlemsland i FIFA mer penger. Men i interne dokumenter slås det nå alarm om millionutbetalinger uten kvitteringer, krangling og manglende kontroll.

Offisielt omtales FIFA Forward-prosjektet som en suksess. Milliarder av kroner deles ut til medlemsland over hele verden. «Større investeringer» og «mer påvirkning» er blant uttrykkene FIFA selv bruker om sin egen veldedighet.

Internt er ordlyden en helt annen:

«En absolutt fiasko», lyder Gianni Infantinos dom over sitt eget prestisjeprosjekt.

Det kommer frem i interne FFA-dokumenter som er gjort kjent gjennom dokumentlekkasjen «Football Leaks». Den tyske avisen Der Spiegel har fått tilgang på 70 millioner dokumenter, som er delt med medienettverket EIC – blant annet VG.

Historien om FIFA Forward inneholder intern frustrasjon, prestisje, en overvåkningsliste der Norge har figurert – samt en dypt bekymret Kjetil Siem.

Men først skrur vi klokken bakover i tid:

26. februar 2016 sto Gianni Infantino på scenen i FIFAs hjemby, Zürich. I et forsøk på å bli valgt til ny FIFA-president, forsøkte han å sjarmere salen ved å snakke seks forskjellige språk.

Men enda viktigere: Infantino brukte trikset som i en årrekke holdt skandaleombruste Sepp Blatter flytende som FIFA-sjef: Han lovet medlemslandene som skulle stemme på ham enda større årlige utbetalinger fra pengebingen til FIFA.

«Det er deres penger! De tilhører ikke FIFA-presidenten» sa Infantino – og høstet applaus. Bare timer senere var sveitseren ny leder for den mektige idrettsorganisasjonen.

Det nye utviklingsprosjektet ble altså døpt «FIFA Forward». Alle de 211 medlemslandene rundt om i verden ble lovet fem millioner dollar hver i den neste fireårsperioden. Dette var nesten en dobling fra tiden under Blatter.

Å administrere det nye prosjektet, skulle imidlertid vise seg å være vanskeligere enn først antatt. En e-post datert 13. juli 2017 viser nemlig hvilken frustrasjon som hadde bygd seg opp i FIFA ett år etter at prosjektet så dagens lys.

Det var Gianni Infantino selv som sendte e-posten. Mottager var generalsekretær i FIFA, Fatma Samoura:

«Etter diskusjonen vår i går, snakket jeg også med Marco, Zvone og Joyce, og jeg har også planer om å snakke med Ed. Alle er enige om at utbetalingene fra Forward-fondet har øverste prioritet og at det så langt har vært … en absolutt fiasko».

Dokumenter EIC-nettverket og VG er i besittelse av gjennom «Football Leaks», viser at problemene har vært mange siden prosjektets fødsel for to år siden:

Enorme summer skal ha blitt utbetalt i forkant av store prosjekter, uten at det har blitt fremlagt kvitteringer.

Samtidig har FIFA slitt med å få delt ut alle pengene de skal på grunn av byråkrati og kritikkverdig styresett i flere medlemsland.

Noen medlemsland er helt eller delvis blokkert fra å motta penger på grunn av mistanke om korrupsjon.

I et skriftlig svar i forbindelse med denne saken, skriver FIFA at man sommeren 2016, noen måneder etter at FIFA Forward ble etablert, så et skrikende behov for å styrke avdelingen som jobbet med utviklingsmidler.

FIFA Forward er fortsatt ikke perfekt, skriver FIFA, men likevel på et helt annet nivå enn tidligere år.

For å ta det første først:

For ett år siden, i november 2017, oppdaget finansavdelingen i FIFA at den såkalte «avdelingen for medlemsland» hadde begynt å dele ut penger til reisekostnader i ulike medlemsland – på forskudd.

Det er et klart brudd på interne reglene, som sier at slike utgifter bare skal betales direkte, eller refunderes mot fremvisning av kvitteringer.

Og tro ikke at vi snakker ikke om småsummer: Ifølge en intern FIFA-rapport fra februar 2018 var totalbeløpet hele 16,46 millioner dollar (137 millioner norske kroner etter gårsdagens kurs).

Praksisen skal ha blitt startet uten at andre i FIFA ble informert, viser interne dokumenter.

Én måned senere, tidlig i mars 2018, tok norske Kjetil Siem opp temaet i et eget notat overfor Gianni Infantino. Siem jobber tett opp mot FIFA-presidenten i Sveits.

«Skadefaren er bekymringsfull i lys av hvordan avdelingen jobber og betaler ut Forward-penger. I stedet for å betale basert på utgifter og prosjekter, så betales det ut penger i forskudd, og så vil en gjennomgang sentralt vurdere om medlemslandet er godkjent (compliant, red.anm.) eller ikke» skriver Siem – og fortsetter:

«Risikoen er at så fort det blir en sentral gjennomgang av KPMG (revisjonsfirma), så kan FIFA ende opp i en situasjon der medlemslandene ikke kommer seg gjennom revisjonen, og at både programmet og FIFA taper renommé».

Men problemene stopper ikke der for prosjektet som skal dele ut svimlende 8,8 milliarder kroner til ulike fotballforbund – deriblant NFF – over hele verden i løpet av en fireårsperiode.

For en rekke land er, eller har vært, definert som såkalt «non-compliant». Det betyr at de ikke oppfyller FIFAs krav til utbetaling. Årsakene kan være mistanke om korrupsjon, for dårlige økonomirutiner eller svakt styresett – for å nevne noe.

I dokumenter VG og EIC-nettverket er i besittelse av, rettes det konkret mistanke om korrupsjon i fire nasjonale fotballforbund, samt én konføderasjon (verdensdel): Guam, Liberia, Tanzania, Øst-Timor og Oceania.

Denne informasjonen fremkommer ikke i noen av FIFAs offentlige årsrapporter.

Der står det heller ikke at 38 av totalt 211 land var ilagt én eller annen form for utbetalingsrestriksjon så sent som 26. januar i år. Fire land – Syria, Nord-Korea, Pakistan og Guatemala – var helt blokkert fra å få utviklingspenger fra FIFA Forward.

Gjennom Football Leaks sitter EIC-nettverket og VG også på et internt møtereferat fra FIFAs «audit and compliance committee» 10. oktober 2016.

På det tidspunktet var tallene enda verre:

Hele 23 land var blokkert fra å få utviklingspenger fra FIFA, mens 84 land hadde såkalt overvåkningsstatus. Ett av disse var Norge.

Etter det VG får opplyst, skyldes dette en teknialitet knyttet til valuta ved utbetaling av penger. Altså ingen graverende feil av noen art.

FIFA benytter seg av flere ulike revisjonsselskaper, deriblant PwC, for å gå gjennom regnskapene til de ulike medlemslandene hvert år. I 2018 har kontrollen økt markant, og hele 180 medlemsland skal etter planen gås i sømmene.

Det koster FIFA 4,1 millioner dollar – eller 37 millioner kroner – bare i år.

Problemet er imidlertid ikke bare pengene som faktisk deles ut. Dokumenter viser også hvordan byråkrati samtidig bremser utbetalingen av utviklingsmidlene til FIFA.

Ifølge et møtereferat fra 28. januar i år, var bare 17 prosent av midlene for 2016/2017 delt ut.

« Prosessen med prosjektsøknader virker ikke effektivt. Det går ofte henvendelser frem og tilbake mellom medlemsavdelingne, juridisk og medlemslandene og konføderasjonene (verdensdelene). FIFA forsøker å svare på dette med workshops og strømlinjeforming av måten man får midler på» skrev FIFA-topp Joyce Cook på et tidspunkt i en e-post.

Det er ikke budskapet som kommuniseres til resten av verden. I en video FIFA publiserte så sent som i juni, i forkant av sin egen kongress i Moskva, brukes det store ord om FIFA Forward.

«Økte investeringer. Mer kontroll. Mer transparens» heter det i videoen.

I sine egne offentlige årsrapporter, bruker FIFA ord som «i rute og under kontroll». Ikke én setning ofres alle problemene som kommer til overflaten gjennom Football Leaks.

FIFA: Kontrollsystemet vårt er ikke perfekt

Ifølge FIFA vil man ha investert nesten tre milliarder dollar gjennom Forward-programmet innen 2022.

«Vi kan ikke hevde at kontrollsystemet vårt nødvendigvis er perfekt, eller at vi har fjernet hver eneste mulighet for at det kan forekomme ulovligheter. Vi anerkjenner at det fortsatt finnes utfordringer på det feltet. Men samtidig, og for å sette det hele i perspektiv, så mener vi at de utfordringene ikke er ulike dem som mange offentlige organer møter når det skal deles ut utviklingsmidler. Det være seg FN, EU, nasjonale, regionale eller lokale offentlige myndigheter», skriver en talsperson for FIFA.

FIFA Forward ble etablert i mai 2016. Allerede samme sommer oppdaget man et skrikende behov for å styrke avdelingen som jobbet med fondet. Det ble gjort, og i dag hevder FIFA at kravene til dem som mottar midler er på et helt annet nivå enn tidligere.

«Med økt investering følger strengere kontroll og en forpliktelse hos hvert medlemsland til å investere bærekraftig og med full åpenhet og ansvarlighet hva gjelder bruken av pengene, i henhold til FIFA Forward-reglementet. Dette representerer en klar endring fra fortiden, da «Goal»-midler (tidligere navn på det samme fondet) ofte ble delt ut uten kontroll og bare basert på politiske hensyn. Det er ikke mulig lenger, siden det er etablert tydelige vilkår», skiver FIFA.