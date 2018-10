Cifuentes etter Sandefjord-tap: - Det gjør vondt

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Sandefjord 3–2) Kristiansund påførte Sandefjord sitt første tap siden 26. august.

Publisert: 28.10.18 20:05 Oppdatert: 28.10.18 20:31

Sandefjord har imponert de aller fleste i høstens kamper med en rekke på seks kamper uten å tape. Mot Kristiansund søndag kveld ble den rekken brutt når de måtte se seg slått 3–2 mot Kristiansund. Sandefjord-trener Marti Cifuentes var en preget mann etter tapet.

– Det gjør vondt. I mange minutter spilte vi bra i dag, men vi slapp inn tre i dag og da er det ikke bra nok, sukker Sandefjord-treneren.

Han er klar over at dette var en stor anledning til å ta inn på Stabæk og Lillestrøm som ligger på de to plassene over. Stabæk og Lillestrøm tapte nemlig poeng i sine kamper, og med tre poeng i dag hadde da Sandefjord vært tre poeng bak Stabæk og fem poeng bak Lillestrøm med tre kamper igjen av sesongen.

– Det er synd, for de andre resultatene gikk vår vei i dag. Nå må vi bare fokusere på neste kamp og ende sesongen på best mulig måte, sier Cifuentes som enda ikke har gitt opp håpet helt om overlevelse i Eliteserien.

– Fortjener mer

En som også er optimistisk på Sandefjords vegne er midtstopper Marius Høibråten. Han var skuffet over å ikke ha tatt poeng mot Kristiansund, men er også klar på at det fortsatt er en teoretisk mulighet for å holde seg i det øverste selskapet i norsk toppfotball.

– Vi har hatt en bra «go» i gruppa, og prosessen som er i gang her i Sandefjord er spennende. Vi kan hamle opp med alle i Eliteserien om vi spiller bra, sier midtstopperen som kom til Sandefjord på permanent basis i sommer.

– Det er beundringsverdig den moralen det er i laget. Vi gir aldri opp før enten overlevelse eller nedrykk er et faktum. Vi skal jobbe febrilsk for å holde oss, fastslår 23-åringen til VG.

Han er imidlertid klar over at dersom overlevelse i Eliteserien skal bli et faktum når sesongen er over er de også avhengig av at Stabæk og Lillestrøm får en dårlig sesongavslutning.

– Vi er nok avhengig av andre resulateter i andre kamper, men det er først og fremst oss selv vi får gjort noe med, forteller han.

Vil forbedre fjorårets poengfangst

En som gliste bredere enn Sandefjord-guttene etter kampslutt var Kristiansund-trener Christian Michelsen som nå kunne konstaterer at de hadde nådd målsettingen sin for sesongen: Å nå 40 poeng som de gjorde i debut-sesongen i fjor.

– Sesongen har vært knallbra og vi har hatt rett fokus hele veien. Vi har alle muligheter til å forbedre fjoråret som alle var fornøyd med, smiler Michelsen.

Han har nå et håp om at Kristiansund skal kunne få enda flere poeng i de tre resterende kampene av sesongen som er mot Stabæk, Brann og Lillestrøm. Tre lag som virkelig har mye å spille for.

– Vi må først og fremst ta en kamp av gangen, men så må vi være litt hårete og galne og ha lyst å vinne resten av kampene også, forteller han.

«Skuffet» tomålsscorer

En man skulle trodd ville være glad etter seier over Sandefjord er Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad. Midtstopperen scoret nemlig to mål og ble stående som matchvinner for Kristiansund. Han var imidlertid ikke særlig glad da VG møtte han etter kampslutt.

– Vi er dårlig i dag. Jeg kan ikke huske sist vi var så skjøre. Det virker som vi er i feriemodus og er heldige som tar tre poeng, sier Ulvestad og legger til:

– Tre poeng er også det eneste vi tar med oss i dag.

Ulvestad var tydelig misfornøyd med lagets prestasjon mot Sandefjord, men når vi tar opp målene han scoret lurte han på seg et smil om munnen igjen.

– Det er ikke ofte. Det kan hende jeg koser meg mer når jeg kommer hjem. Det er tross alt første gang jeg scorer to mål i en kamp her oppe, avslutter kapteinen smilende før han tusler inn mot garderoben igjen for en varm dusj.