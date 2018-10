HJEMME IGJEN: I september fikk Ingrid Søndenå beskjed at hun måtte gjennom en ny operasjon. Foto: Hallgeir Vågenes

Vellykket hjerneoperasjon for VIF-spiller

FOTBALL 2018-10-19T19:35:21Z

Vålerenga-spiller Ingrid Søndenå (24) har vært gjennom sin andre hjerneoperasjon.

Publisert: 19.10.18 21:35 Oppdatert: 19.10.18 21:52

To dager etter at hun fikk fjernet en svulst i hjernen ble 24-åringen skrevet ut fra Ullevål sykehus.

– Kirurgene ga uttrykk for at de var fornøyde både med operasjonen og de nye MR-bildene som ble tatt dagen etter operasjonen. Det er et veldig godt utgangspunkt, men jeg har selvfølgelig ingen garanti for at dette ikke vil komme tilbake. Det er en usikkerhet jeg må leve med, sier Ingrid Søndenå til vif-damefotball.no .

Vålerenga-spilleren fikk påvist hjernesvulst høsten 2017. I september fikk midtstopperen beskjed om at det var påvist en ny svulst.

Nå har Søndenå fått beskjed av legene om å ta det rolig gjennom høsten og vinteren. Likevel håper hun å være klar til seriestart.

Takker for støtten

– Jeg føler meg i fin fysisk form og ser frem til å komme i lett opptrening ganske snart, så får vi ta det steg for steg etter det. Seriestart er et naturlig mål for meg, og for å være aktuell må jeg jo også spille treningskamper i vinter, sier 24-åringen.

– Tiden etter operasjonen har foreløpig vært langt bedre enn i fjor. Jeg har i år igjen fått mye støtte både fra VIF-familien og andre, noe jeg setter veldig stor pris på.