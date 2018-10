GULLFEST: Jan Gunnar Solli (t.v.), Thorstein Helstad og Mons Ivar Mjelde feirer seriegull i Bergen i 2007. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Branns gullhelter: Ja, nå tar Brann gullet igjen!

FOTBALL 2018-10-26T09:10:47Z

VG har snakket med 21 av heltene fra Branns gullsesong i 2007. De aller fleste tror «gullet ska hem» igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 26.10.18 11:10

– Det er nok fordi de fleste tipper med hjertet, sier Jan Gunnar Solli til VG.

Den «Skal vi danse»-aktuelle gullvinneren fra 2007 er én av tre blant Branns siste seriemestere som har spilt for både Brann og Rosenborg. De andre er Thorstein Helstad og Azar Karadas – men sistnevnte har neppe problemer med å velge side ettersom han fortsatt er en del av Brann-troppen.

Men selv Solli og Helstad holder en knapp på de rødkledde foran søndagens seriefinale i Eliteserien. Blant de 21 gullheltene VG har snakket med, er Bengt Sæternes, som forlot Brann midtveis i gullsesongen, den eneste som spår Rosenborg som seriemester denne sesongen.

Lurer du på hva Brann-heltene fra 2007 gjør i dag? VG har snakket med nesten alle og gir deg den fulle oversikten!

– Jeg vant seriegull med Daniel Braaten, en av mine beste kompiser, i Rosenborg. Så forlot jeg ham og vant gull i Brann. Han er en person jeg hadde unnet å vinne seriegull i Bergen, for det er noe eget og helt spesielt. Det var ekstra stas å vinne med Brann fordi sulten etter gull var så utrolig stor. Jeg håper han får oppleve det jeg fikk oppleve, sier Solli, som har følgende gulltips:

– Det har lugget litt for mye hos Rosenborg, de har hatt mange ute med skade som trenger tid til å komme i form, og derfor tror jeg Brann kan klare det. Jeg tror Brann vinner 1–0. Da tror jeg det skal holde til gull.

Slik gikk det sist Brann og Rosenborg møttes til seriefinale – i 2006:

Helstad, som har vunnet to seriegull med Rosenborg (2004 og 2006) og ett med Brann, spår følgende scenario:

– Begge lagene har vært svake i en lang periode. De har en del å bevise. Men Brann går inn med litt mer selvtillit, mens RBK har slitt med masse sykdom og en hard kamp på torsdag. De har et ekstra trykk på seg. Jeg tror Brann har en bra mulighet til å rokke Rosenborg i denne kampen. 3–2 hadde vært veldig bra, da blir det underholdning også. Og da holder jeg Brann som en liten gullfavoritt.

Sjekk hva de andre gullheltene fra 2007 tror om årets Eliteserie-gullkamp:

Robbie Winters

– Det blir fullt hus og en fantastisk kamp å være involvert i. Det er de kampene du vil spille. Brann spiller hjemme og ligger to poeng bak Rosenborg, så de må gå ut med en offensiv innstilling. RBK er et godt lag, jeg så dem mot Celtic, da var de gode. Men Brann er fantastisk hjemme, da jeg spilte der var det alltid tøft for andre lag å komme dit, så jeg tror Brann har en fordel. Jeg tipper 3–1 til Brann og tror de vinner gull til slutt.

Håkon Opdal

– Jeg tror Brann tar gullet. Litt på grunn av den kampen som kommer på søndag, som jeg tror Brann vinner 2–1. Rosenborg har en tøff kamp i midtuken og har slitt med skader og sykdom, så Brann har alle tiders mulighet.

Petter Vaagan Moen

– Jeg føler det er tilfeldigheter som avgjør. Ingen lag utmerker seg i det hele tatt. Hverken RBK eller Brann har levert stabilt, så det har vært en ymse sesong i Eliteserien. Det er ingen klar favoritt i noen kamper, og det er ikke noe sunnhetstegn at alle slår alle. Rosenborg leder serien og har mest erfaring, men jeg tror det er 50/50. Det skjer mye i Trondheim nå som det oser usikkerhet av. Brann er i bedre form enn Rosenborg, de er i angrepsposisjon og har kanskje et lite overtak. Jeg er veldig dårlig til å tippe, men jeg tror det kan bli 2–0-seier til Brann.

Olafur Örn Bjarnason

– Hadde du spurt meg for tre-fire uker siden, så hadde jeg sikkert sagt Rosenborg, men jeg tror faktisk Brann vinner nå. De har kommet seg i en posisjon som de liker bedre, en utfordrerposisjon. Jeg tror de vinner nå i helgen og tror det er en kamp som vil passe Brann bedre enn mot svakere motstand. Rosenborg har hatt en formsvikt i det siste, de har både cupen og Europa. Brann har alt å vinne. Jeg vil ikke spå noe resultat, men tror Brann vinner.

Dette er skumle bilder for Brann-fansen:

Erik Huseklepp

– Jeg har hele veien trodd at RBK kom til å ta det. Men nå må jeg si at jeg begynner å bli litt usikker. Rosenborg ser såpass svake ut at Brann faktisk kan klare dette. Men da må de fremstå som de gjorde i andre omgang mot Stabæk. Det er sånn de ønsker å være. Jeg tror det blir en jevn og tett kamp på søndag, som Brann avgjør på en dødball og vinner med ett mål.

Kristján Örn Sigurdsson

– Jeg håper Brann vinner, selvfølgelig, og tror de vinner hvis de slår Rosenborg på søndag. Jeg tipper en spennende kamp og 2–1 til Brann. Man må jo ha troen. Det er den største muligheten de har hatt siden 2007.

Joakim Sjöhage

– De møter Rosenborg nå, ja? På Brann Stadion? Magefølelsen min sier uavgjort, men jeg tror Rosenborg er sterke, altså. Jeg tror det blir veldig jevnt.

Cato Guntveit

– Det vi lærte i 2007, var at man må komme seg i en angrepsposisjon i hodet. De må ikke være redde for å mislykkes, og havne i en mental forsvarsposisjon, de må bare være offensive. Det er veldig vanskelig, men de må slippe tøylene og være litt gale i hodet. Rosenborg har et tøft kampprogram, og jeg tror Brann tar det hvis de klarer å gå på banen med riktig innstilling. Jeg håper på en fantastisk fotballkamp og tipper 4–2 til Brann.

Her overrasker RBK-keeperen Emre (11):

Erlend Hanstveit

– Høsten har vært så som så, men det gjelder heldigvis RBK også. Jeg tror det er helt åpent. Og bare dét er en fantastisk prestasjon av Brann. Rosenborg har vært i denne typen kamper mange ganger før, de har favorittstempelet i gullkampen, men de har et tøft kampprogram og har hatt utfordringer i troppen. Jeg tipper 2–1 til Brann. Men vi tipper nok litt med hjertet.

Ardian Gashi

– Hverken Rosenborg eller Brann har overbevist i det siste. Kanskje Molde kan melde seg på? Det ender nok med RBK eller Brann, og jeg håper det laget som spiller best fotball, vinner gullet.

Mons Ivar Mjelde

– Det er ganske åpent. Brann har en liten fordel ettersom de har tre hjemmekamper igjen, og Rosenborg har et tøffere kampprogram med cupen og Europa. Det kan slå begge veier, men hvis jeg skal holde en liten knapp på noen, så er det Brann. Det kan fort være en kamp der lagene «nuller ut» hverandre. Jeg tror det kan ende 0–0 eller 1–1 på søndag.

Brann-stjerne synes synd på RBK-spillerne:

Bjørn Dahl

– Jeg håper Brann kan fortsette som de gjorde i andre omgang mot Stabæk. Da tror jeg de har en mulighet til å slå RBK. Men Rosenborg er nok veldig gira på å gjøre det bedre etter en svak periode. Det blir ikke lett, men jeg tipper 3–1 til Brann. Det betyr ikke at de vinner gullet til slutt, for det er ikke ferdiggjort, men da har de veldig gode muligheter.

Ármann Smári Björnsson

– Jeg følger fortsatt med fra Island, for vi har NRK1 på TV-en, så jeg får sett alle høydepunktene. Det ser bra ut. Jeg tror Brann vinner 2–1 på søndag. Og hvis de vinner, så tar de gull. Da blir det fest!

Eirik Bakke

– Jeg tror Brann er litt i førersetet fordi de har tre hjemmekamper igjen. De er gode hjemme, men er nødt til ikke å tape på søndag. Vinner de der, har de alt i egne hender. I gullsesongen i 2007 slo vi dem 3–2. Nå er Fredrik Haugen ute, han er viktigere enn folk tror, men jeg får tippe at det blir 3–2 til Brann igjen.

Hassan El Fakiri

– Det blir en fantastisk avslutning på sesongen. Det er to lag som i det siste har slitt litt spillemessig, men alt ligger til rette for Brann-seier, jeg må jo si det, med fullsatt stadion og enorm støtte håper og tror jeg på hjemmeseier og gull.

Bengt Sæternes

– Jeg var med på en lignende kamp mot Rosenborg i 2006. Det var ganske likt, vi hadde mobilisert, det var full stadion, vi skulle ta dem, men vi tapte 3–1. Men da var Rosenborg en del bedre enn de er nå, i dag er Brann jevngode. Kampen er så åpen at tilfeldigheter vil avgjøre. Jeg tror det blir uavgjort, og at gullet ikke avgjøres denne helgen. Men jeg føler at Rosenborg har litt flere matchvinnere enn Brann. Dessverre tror jeg gullet ender opp i Trondheim.

Knut Walde

– Jeg tror Brann har en god sjanse nå. Ingen av lagene har vært kjempegode i det siste. Vinner Brann på søndag, ser det lyst ut. Jeg tipper 3–1 til Brann.

Helge Haugen

– Jeg er veldig dårlig til å tippe, men jeg har troen på at vi gjør det godt. Jeg tror vi kan vinne på søndag, og da kan alt skje.

Johan Thorbjørnsen

– Jeg sa ganske tidlig at jeg trodde RBK kom til å bli for sterke, men nå har jeg litt mer troen. Ingen av dem har vist gryende storform, men Brann har en fordel med tre hjemmekamper igjen. Sånn sett har jeg troen på at dette kan gå hele veien. Jeg tipper 2–1 på søndag med Steffen Lie Skålevik som helt. Det blir en jevn kamp og jeg er ikke sikker på at det blir super festfotball. Det blir en knokkelkamp.