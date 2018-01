BLIR KLUBBEIER: David Beckhams klubb vil antagelig tre inn i toppdivisjonen i 2020. Foto: AP

Beckham starter fotballklubb: – Dette laget skal bli det beste

Publisert: 29.01.18 19:23

David Beckham (42) har helt siden 2014 jobbet for å starte fotballag i Miami. Mandag ble drømmen en realitet.

– Toppspillere har ringt meg og sagt «jeg er med». Vi skal bygge et lag, starte et akademi. Vi skal få inn toppspillere fra Europa, men vi er aller mest interessert i å få opp egne talenter, sa Beckham på en pressekonferanse i dag.

Hva som blir navnet på Miami-klubben er ennå ikke kjent, men det skal bygges et stadion i byen som skal ha en kapasitet på 25.000 tilskuere. Klubben blir den 25. i MLS, og er ventet å komme inn i toppdivisjonen i 2020.

– Jeg lovte sønnen min at jeg ikke skulle bli emosjonell i dag, men det blir vanskelig, sa Beckham fra scenen i Miami. Han blir en av eierne av den nye klubben, som i dag fikk den etterlengtede lisensen.

– Jeg er ikke en som gir opp

Beckham begynte å jobbe med sine MLS-planer allerede i 2014, men det har tatt tid å få realisert drømmen om å bli klubbeier. Blant annet har prosjektet med å finne en egnet tomt å bygge stadion på tatt mye tid.

– For å være ærlig: Det har vært en h*** reise, sa Beckham til latter fra salen i dag.

– Det har vært vanskelig til tider. Flere ganger satte vi oss ned og sa at «dette vil ikke gå, det er for mange hinder». Men jeg er ikke en som gir opp. Ingenting i min karriere og i mitt liv har vært lett. Vel, et par ting ..., smilte den tidligere Manchester United- og Real Madrid-helten.

I årene mellom 2017 og 2012 ble Beckham kjent med MLS etter at han meldte overgang fra Real Madrid til LA Galaxy. Han fikk nesten 100 kamper i den amerikanske ligaen, og det var også da planene om å bli klubbeier for alvor tok form.

Da Beckham kom til USA, lå det nemlig i avtalen med Galaxy at han skulle ha mulighet til å kjøpe en klubblisens til redusert pris.

– Jeg kom fra en stor klubb, Real Madrid, til en liga som ikke var helt etablert. En ung liga. Det var et stort steg, og jeg visste dette ville bli en utfordring, sa Beckham.

Siden hans ankomst i MLS-fotballen i 2007, har ligaen vokst mye. Da planene om et Miami-lag ble lansert i 2014, telte MLS 19 lag. Beckhams klubb blir nummer 25.

– Det er én ting gjennom de siste fire årene som har holdt meg gående, selv om folk har sagt jeg bare må gi opp. Det er dere, sa Beckham i dag mens han pekte ut på den syngende fansen i lokalet.

– Ganske bra karriere

Han fortalte videre at han forsøker å lære barna sine at livet innimellom kan by på vanskeligheter og hindre, men at man bare må brette opp ermene og gyve løs. Flere ganger understreket han at veien fram mot MLS-lisensen hadde vært tøff.

– Da jeg var 12 år, hadde jeg en trener som sa til meg at jeg aldri kom til å bli en proff spiller. Jeg var for liten, og for tynn. 25 år senere hadde jeg spilt 115 landskamper, og vunnet titler med fire ulike klubber. Det ble en ganske bra karriere, det, uttalte han.

Beckham vant både Premier League, Champions League og FA-cupen med Manchester United. Han vant La Liga og League 1 med Real Madrid og PSG, og spilte 115 landskamper for England – 58 av dem som kaptein. Han la opp i 2013.