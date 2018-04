VANT IGJEN: For første gang siden november kunne Dag-Eilev Fagermo juble for tre poeng. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Seks på rad mot Glimt: Espen Ruuds drømmetreff avgjorde

Publisert: 08.04.18 19:50

SKIEN (VG) (Odd-Bodø/Glimt 1–0) Endelig kunne Dag-Eilev Fagermo smile. Etter en tøff seriestart sendte veteranen Espen Ruud Odd til himmels. 34-åringens scoring direkte på frispark senket Glimt for sjette gang på rad i Skien.

Backens gode høyrefot har gjort det før. Men sjelden har en Ruud-scoring vært mer kjærkommen for Odd . I seriekamp nummer fire kom sesongens første seier.

Den trengtes. Odd har et meget tøft april-program med Strømsgodset (b), Sarpsborg (h) og Molde (b) de neste kampene.

– Slik ser ikke jeg på det. Med de spillerne vi har fått inn nå , så er jeg uansett sikker på at dette laget blir bra etter hvert, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Odd gjorde som de har for vane. Bodø/Glimt ble slått for sjette gang på rad i seriesammenheng på Skagerak Arena. Men det var ingen selvfølge. Keeper Sondre Rossbach måtte i aksjon både på en ball fra egen midtstopper Vegard Bergan og på en god mulighet for Ulrik Saltnes i 2. omgang.

Odd hadde ballen mest, men sjansemessig var dette jevnt. Seieren var ikke ufortjent, men forskjellen på Odd og Glimt var ikke enorm denne råkalde aprilkvelden. Men trykket mot slutten ha ikke mer enn halvsjanser, mens Odd-innbytter Tobias Lauritsen misset sin mulighet.

Før pause kjørte Odd kampen, men tempoet og presisjonen var ikke god nok i nærheten av Glimt-buret. Der bestyrte Bodø-kaptein Martin Bjørnbak troppene sine godt med flagrende hår og tøffe taklinger på kunstgresset.

Men både Bilal Njie og Birk Risa hadde sine sjanser før Bjørnbak også dukket opp på motsatt side av banen. John Kitolano reddet headingen hans på streken rett før pause. Dermed 0–0 ved pause etter en omgang som fort blir glemt.

Med Espen Ruuds matchvinnende frispark er det motsatt. Det kan fort være årets scoring i Odd.

