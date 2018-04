MØTES IGJEN: Rivalene Pep Guardiola og José Mourinho møtes igjen for en avgjørende kamp. Foto: Carl Recine / X01095

VG LIVE: Vi følger Manchester City - Manchester United

Publisert: 07.04.18 18:21 Oppdatert: 07.04.18 18:46

FOTBALL 2018-04-07T16:21:52Z

Vår ordinære løsning VGLive.no er nede - VG beklager. Her kan du følge det avgjørende Manchester-derbyet.

16 - Manchester City forsøker et angrep på venstresiden, nok en gang ledet av Leroy Sané, men Fernandinhos gjennombruddsforsøk finner kun David de Gea.

15 - Nestensjanse for United! Kompany slurver med en pasning og City må gi fra seg en corner. Hjørnesparket går imidlertid over alt og alle.

13 - Ashley Young blir holdt av Raheem Sterling og Atkinson blåser av. City-fansen er igjen forbannet, de mener Young var den verste synderen i den situasjonen.

12 - Manchester City dominerer som ventet, men den virkelige framgangen uteblir. Mye trilling på midtbanen nå.

9 - Ashley Young i fokus igjen. Denne gangen legger han seg over ryggen på Sterling og river ham ned, men igjen er Atkinson på United-spillerens side. Det så igjen ut som en klar forseelse - ingen tvil om at lista er lagt høyt her.

7 - Raheem Sterling, som ville mottatt ballen, roper på hands. Atkinson vil ikke ha noe av det, men ballen berører vitterlig hånden til en liggende Young der.

6 - Nestensjanse for Manchester City! David Silva kommer fri til venstre og legger inn, Ashley Young sklir i feltet, men klarer likevel å klarere. Imponerende av engelskmannen.

5 - Frispark Manchester City: Antonio Valencia legger en feilvendt Leroy Sané i bakken.

4 - Leroy Sané har funnet veien ut av Trent Alexander-Arnolds baklomme og virker frisk innledningsvis.

3 - Manchester United legger presslinja høyt innledningsvis og virker ikke å ha noen plan om å parkere noen buss i kveld.

1 - Pep Guardiola, ikke ukjent med taktiske eksperimenter, har den offensive midtbanespilleren Bernardo Silva på spissposisjon - en såkalt falsk nier. Ingen ren spiss i hans lag denne kvelden.

1 - Martin Atkinson har fløyta i munnen og vi er i gang!

0 - Ray Wilkins får en hyllest før kampen med en unison applaus fra Etihad. Den tidligere landslagskapteinen gikk bort tidligere denne uken, 61 år gammel.

Her er lagene som skal i aksjon:

Manchester City XI: Ederson - Danilo, Kompany, Otamendi, Delph - Fernandinho, Silva, Gündogan - Bernardo, Sané, Sterling.

Pep Guardiola gjør flere endringer fra laget som fikk juling mot Liverpool i midtuken. City starter uten spiss i dag, da Gabriel Jesus er henvist til benken. Det samme er Kyle Walker, men enda mer overraskende er det at Kevin de Bruyne ikke starter. Også han er på benken.

Manchester United XI: De Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Young - Matic, Herrera, Pogba - Lingard, Lukaku, Alexis Sanchez.

For Manchester Uniteds del er Eric Bailly tilbake i startelleveren, og det samme er Ander Herrera.