Mener Guardiola gjorde kjempebrøler i «bakholdsangrepet» på Anfield

Journalistprofilen Henry Winter beskriver Liverpools overkjøring av Manchester City i Champions League-kvartfinalen som «Anfield Ambush» - og mener Pep Guardiola gikk på en taktisk kjempesmell.

Før kampen gikk Liverpool-fansen til angrep på Manchester Citys spillerbuss , og ute på banen var det Liverpool-spillerne sin tur til å smadre de suverene ligalederne .

« Manchester City kan til en viss grad argumentere for at spillernes psyke fikk seg en smell på grunn av bakholdsangrepet mot bussen på vei til stadion. De kan klandre dommerne for at de ikke så at Mohamed Salah var offside i oppbygningen til Liverpools første mål, og at Raheem Sterling skulle hatt straffe da han ble felt av Andrew Robertson.

Men de må også akseptere at de ble velfortjent knust av et mer sultent og skarpere Liverpool-lag» skriver Winter i The Times .

Han menter blant annet at City-manager Guardiola gjorde en kjempebrøler ved å bruke Ilkay Gündogan fra start.

«Det City ikke kan bestride, er at lederen, Pep Guardiola, gjorde en forferdelig taktisk feil ved å starte Ilkay Gündogan. Han ble overveldet av anledningen, og lignet en fjær i en vindmaskin da Liverpool-orkanen i form av støy, press og kontringsangrep feide igjennom byen», skriver Winter.

Målene rant inn bak Ederson i Manchester City-målet. Først scoret Salah etter en kontring 12 minutter ut i kampen. Så fikk Alex Oxlade-Chamberlain klokkerent treff fra drøyt 20 meter, og sørget for 2–0 i det 20. minutt.

Da Sadio Mané headet innlegget fra Salah i nettet etter en drøy halvtime, var stemningen inne på Anfield elektrisk, magisk og helt på bristepunktet.

Med 3–0 å gå på til returkampen førstkommende tirsdag, har Liverpool skaffet seg et utgangspunkt de knapt kunne drømt om på forhånd.

Klopp mente etterpå at Liverpool hadde slått «det beste laget i verden», men var raskt ute med et forsøk på å dempe entusiasmen:

– Jeg kan si så mye positivt nå, men det vil gjøre dem (City) enda mer sinte. Hvis jeg svarer på spørsmålene slik dere vil jeg skal, så trenger Pep bare å legge avisene i garderoben og si «her er det Klopp sa», og så gå.

– Vi må virkelig jobbe som helvete igjen. Vi er ikke i neste runde. Hvorfor skal jeg feire det? La oss snakke om det etter den andre kampen, og se om vi kan snakke om det eller ikke, sa tyskeren.

Guardiola var behersket og rolig på pressekonferansen:

– Jeg har ikke så mye å klage på. Ingen tror på det, men vi har en kamp igjen. De hadde to angrep, og scoret to mål. Det ble tøft, men i resten av kampen var vi svært, svært gode. Vi måtte score, mens de forsvarte seg mer, sa City-manageren.

Midtbanegeneral Kevin De Bruyne nektet å skylde på bussepisoden før kampen.

– Det var OK, og jeg bryr meg ikke om at supportere gjør slikt. Det å knuse vinduer har trolig ikke skjedd fra våre supportere, men jeg er ikke i posisjon til å klage. Så lenge ingen blir skadet er det greit for meg, sa De Bruyne ifølge Manchester Evening News .

– Vi startet bra, men så hadde de fire sjanser og scoret tre mål - da vet man at det blir vanskelig. Måten vi responderte på var veldig bra, mente belgieren.

Liverpools unge høyreback, Trent Alexander Arnold, var blant hjemmelagets beste spillere. 19-åringen har blitt sett på som et svakt punkt i laget, men etter storseieren i går vanket det enormt med ros fra blant andre BT Sports-ekspert Rio Ferdinand.

– Alt ved ham var bra i dag. Han var tålmodig, disiplinert og konsentrert. Han hadde i oppgave å passe på Sané, sannsynligvis den mest formsterke vingen i ligaen for øyeblikket, og hadde ham i lommen, sa Ferdinand.

PS ! Både Manchester City og Liverpool har prestisjetunge derby-oppgjør før returmøtet. Lørdag skal Liverpool på besøk til Everton, og City tar imot Manchester United på Etihad.