Buffon om dommeren: – Har ikke hjerte i brystet, men en søppelbøtte

Publisert: 12.04.18 00:13

Juventus-keeper Gianluigi Buffon (40) tordner mot dommeren som ga straffen som sendte Juventus ut av Champions League og ham selv ut av kampen.

Gianluigi Buffon hadde én siste sjanse til å vinne trofeet han mangler i samlingen: Champions League -pokalen.

30 sekunder før overtiden hadde løpt ut i andre kvartfinale mot Real Madrid, levde fremdeles 40-åringens håp etter en utrolig snuoperasjon fra Juventus . Men så raknet alt:

Dommer Michael Oliver ga Real Madrid en omdiskutert straffe da midtstopper Medhi Benatia gikk i ryggen på Lucas Vázquez, og Buffon tente på alle plugger. Han veivet med fingeren i ansiktet på dommeren, som til slutt trakk opp det røde kortet. Du kan se hele situasjonen i videospilleren øverst i saken.

Ronaldo satte straffen i mål, og Real Madrid gikk videre til semifinalene i Champions League.

– Kan ikke knuse drømmer på den måten

En halvtimes tid etter kampen ble Buffon intervjuet av den italienske TV-kanalen Mediaset, og han la ikke noe imellom da han snakket om dommeren.

– Laget ga alt, og et menneske kan ikke knuse drømmer på den måten på en tvilsom avgjørelse. Da har du ikke et hjerte i brystet ditt, men en søppelbøtte. Hvis du ikke har ryggraden til å være ute på banen på et stadion som dette, kan du sitte på tribunen med din kone, dine barn og drikke brus og spise potetgull, tordnet keeperlegenden.

Buffon har varslet at han legger hanskene på hyllen etter sesongen, og dette var dermed hans siste mulighet til å vinne Champions League.

Ronaldo: – Straffen var klar

Juventus-president Andrea Agnelli, som også er formann i Europeiske klubbers forbund (ECA) brukte pressekonferansen etter kampen til å snakke om det han mener er flere «uheldige» avgjørelser mot italienske lag.

– Vi må roe oss ned og analysere dette. Jeg ser at vi har VAR i flere ligaer og vi ser uheldige avgjørelser mot italienske lag. For eksempel Cuadrado ble felt i første kamp, Arsenals straffe mot Milan og Juve i kveld. Det viser at VAR trengs i Champions League. Det er ikke et poeng eller to. Det er avansement i en stor turnering og det er både penger og prestisje innblandet. Vi kan ikke tillate dette, sier han.

Real Madrid-spillerne tar derimot dommer Oliver i forsvar.

– Ja, det er en klar straffe. Jeg fikk en dytt i ryggen, sier Vazquez selv, og får støtte av Ronaldo.

– Jeg mener straffen var klar. Lucas Vázquez scorer dersom han ikke blir tatt, sier han i et intervju sendt på Viasat.

Buffon innrømmer at Real Madrid fortjente å gå videre.

– Jeg ønsker dem alt godt, men objektivt fortjente vi i det minste å få ekstraomganger i dag, sier han.