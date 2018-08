Molde-kapteinen om voldtekts-saken: – Vanskelig å snakke om

Ruben Gabrielsen synes saken som handler om Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt er vanskelig å prate om. Men han nekter for at det har påvirket resten av laget.

Publisert: 20.08.18 06:49 Oppdatert: 20.08.18 07:03

– Det er et følsomt tema, det du snakker om der, sier han.

Gabrielsen trår varsomt når VG snakker med han på Nadderud etter kampen mot Stabæk, som Molde tapte 1–3.

– Jeg synes det er vanskelig å velge ord og hva jeg skal si og ikke.

– Står sammen som et lag

Trener Ole Gunnar Solskjær står ved siden av kapteinen sin når han snakker om situasjonen som har sirkulert rundt klubben siden det ble kjent i fjor.

Han fnyser når VG spør om tiltalen mot spilleren har skapt interne splittelser i gruppa. Gabrielsen tar ordet:

– Nei, det er ingen interne splittelser. Vi står sammen som et lag.

Treneren sier det er en hendelse som berører flere parter.

– Det er klart det er en sak som påvirker flere parter. Det er to parter der, to sider av den saken. Nå får retten ta en avgjørelse, så får vi ta den til etterretning, sier Solskjær.

– Jeg regner med at de som har vært i sånne situasjoner, og uansett hvilken side du er på, så er det en spesiell situasjon å være i.

Rettssaken mot den tiltalte har pågått den siste uken. Der ble det klart at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

Har blitt hengt ut

Det har blitt kjent at Ruben Gabrielsen ble feilaktig navngitt og hengt ut som den tiltalte på digitale forum. Det tar midtstopperen med knusende ro.

– Det er sikkert veldig mange som tror diverse ting om meg, at jeg er slem og alt mulig, men folk vet at jeg ikke har gjort noe som helst.

– Hva folk sier om meg, det bryr jeg meg veldig lite om, understreker han.

– Føles det ødeleggende at du blir hengt ut når du ikke har gjort det?

– Nja. Ettersom det er meg, så... Jeg bryr meg hvert fall ikke noe om det.

– Har hatt det fint

Moldes midtstopper nekter for at det påvirker spillerne negativt.

– Det er ikke noe vi får gjort så mye med. Vi har hatt det ganske så fint utpå banen.

Samtidig påpeker han at det ikke går ubemerket hen verken for han eller spillerne.

– Så klart leser man ting og tang, men som sagt, så får vi ikke gjort noe med det.