OPPGITT: Kjetil Knutsen var en oppgitt mann da han så laget sitt tape 0–4 for Strømsgodset. Det blir ikke mindre hodebry for Glimt-treneren etter at Trond Olsen har anklaget han og klubben for å prøve å presse vingen ut av klubben. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Olsen føler seg presset ut av Glimt: – Hadde ikke gjort det på den måten

Publisert: 05.08.18 22:27

Kun timer før Bodø/Glimt skulle spille borte mot Strømsgodset gikk Trond Olsen ut i media og anklagde Kjetil Knutsen og Aasmund Bjørkan for utpressing. Nå svarer treneren hans på kritikken.

– Personlig hadde ikke jeg gjort det på den måten. Det får bli hans valg å gjøre det på den måten, sier Kjetil Knutsen til VG.

Laget hans har nettopp tapt 0–4 mot Strømsgodset i Drammen. Rett før kampstart uttalte Trond Olsen til TV 2 at «han følte seg ganske uønsket i klubben».

– Det er vel et ønske fra trenerne at de ikke vil ha meg med videre, og jeg føler vel egentlig at de prøver å presse meg ut, sa han til TV 2 tidligere i dag.

– Det er forstyrrende

Bodø/Glimt -treneren innrømmer at hele opptrinnet virker distraherende på et allerede presset Bodø/Glimt.

– Det er forstyrrende akkurat nå. Men det må vi nesten bare håndtere. Trond er en selvstendig person og må få si og gjøre som han vil, sier Knudsen.

Han nekter for lønnsnivå har noe med avgjørelsen å gjøre. Ei heller har det vært konflikter mellom Trond Olsen og klubben tidligere.

– Vår oppfatning er ikke at det har vært det, nei.

Storm rundt klubben er neppe noe man ønsker i Bodø/Glimt. Laget ligger kun to poeng over streken når over halve sesongen er ferdigspilt. Knudsen innrømmer at det ikke passer særlig bra – men det skal ikke hindre klubben i å beholde fokus.

– Selv om det skjedde rett før kampen, påvirket det ikke inngangen vår til den. Og jeg er overbevist om at vi skal stå sterkt sammen inn i høsten likevel.

Lokal ekspert stiller spørsmål ved avgjørelsen

Freddy Toresen er sportsleder i Avisa Nordland som følger Bodø/Glimt tett. Han mener det er noe som skurrer ved hele situasjonen.

– Det er helt greit at Glimt ikke tilbyr Trond Olsen kontrakt etter denne sesongen. Det er Glimt sine trenere i sin fulle rett til å bestemme, sier han før han fortsetter:

– Trond Olsen tåler å høre at han ikke får ny kontrakt. Det er måten det skjer på han reagerer på. Dette bruddet kunne Glimt løst mye bedre.

Det gjør at Toresen stiller spørsmål ved valgene ledelsen i klubben har gjort rundt Trond Olsen.

– Trenerne rir litt prinsipper. Laget mangler fire viktige spillere og har ikke plass til å ta han med til Drammen? Er han så dårlig at han ikke er verdig en plass i Glimt sin tropp engang?