Messi brøt forbannelsen mot Chelsea

Publisert: 20.02.18 22:36 Oppdatert: 21.02.18 01:35

FOTBALL 2018-02-20T21:36:44Z

(Chelsea – Barcelona 1–1) Etter åtte kamper uten scoring mot Chelsea, fant Lionel Messi (30) endelig veien til mål. Men det måtte en dansk forsvarstabbe til fra 21 år gamle Andreas Christensen.

Kvarteret før slutt mistet Chelsea-unggutten Christensen hodet og spilte en horribel tversoverpasning som ble snappet opp av Andrés Iniesta på Chelseas 16-meter. Han la ballen 45 grader ut til Messi, som kom fra dypet.

Og argentineren sviktet ikke i boksen. Han bredsidet ballen enkelt i mål til 1–1 i den første av to åttedelsfinaler i Champions League .

I sin niende kamp mot Chelsea fikk Messi omsider sin aller første scoring mot London-klubben.

– Vi gjorde én tabbe i løpet av kampen og det er synd, fordi vi fortjente mer. Men når man møter denne typen lag, må man spille en perfekt kamp. Og vi spilte perfekt i 99 prosent av kampen, sa Chelsea-trener Antonio Conte til Viasat.

Tidligere Barcelona-spiller, men nå i blått, Cesc Fàbregas, var fullstendig klar over hva resultatet betyr for London-klubben.

– Det er synd at vi må betale for den ene tabben vi gjorde i kampen, sa han til Viasat.

– Nå må vi dra til Barcelona for å score mål.

Alle gode ting var tre for Willian

Frem til utligningen var det Chelsea som var best på Stamford Bridge, selv om Barcelona hadde mest ball. Etter drøye timen var spilt, sendte Willian Chelsea i ledelsen.

Brassen mottok ballen utenfor boksen og med en lekker kroppsfinte var Barcelona-spiller Sergio Busquets borte. Han smalt ballen lavt ved nærmeste stolpe, forbi Marc-Andre ter Stegen, til 1–0.

– Jeg er glad for målet, men litt trist på grunn av resultatet. Jeg mener vi fortjente å vinne. De hadde mer ballbesittelse, men vi skapte de farligste sjansene, sa målscoreren til BT Sport.

Det skjedde etter at han hadde truffet begge stolpene i før pause. Først smalt det i stolpen til venstre for ter Stegen etter 35 minutter, før det runget i metallet til høyre for Barca-målvakten ni minutter senere.

– Han får håpe at alle gode ting er tre, for det som har skjedd med de to første skuddene er at de har gått klokkerent i stolpen, sa Viasat-ekspert Petter Veland i pausen.

Det gikk som troll i ord for Chelsea-brassen.

1–1-resultatet gjør at Barcelona tar med seg et svært godt utgangspunkt til returoppgjøret på Camp Nou om to uker.

– Vi har to uker på oss til å finne en løsning for returoppgjøret. Om vi skal avansere, og det blir vanskelig når det er ett av verdens beste lag vi møter, så må vi score, sa Conte til Viasat.

Barcelona har ikke røket ut av åttedelsfinalen i Champions League siden 2006/07-sesongen. Da ble det tap på bortemål for Liverpool. Liverpool slo også ut Chelsea på straffespark i semifinalen samme år.