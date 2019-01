Foto: HO / NOTICIAS ARGENTINAS

Politiet avslutter søket etter Emiliano Sala

FOTBALL 2019-01-24T15:46:05Z

Politiet i Guernsey opplyser torsdag ettermiddag at de avslutter det aktive søket etter savnede Emiliano Sala og piloten David Ibbotson.

Publisert: 24.01.19 16:46 Oppdatert: 24.01.19 16:56

Etter et søk som har pågått kontinuerlig i mer enn 24 timer og med over 80 timer i flytid med både fly og helikopter, i tillegg til søk med livbåter og skip, har politiet bestemt seg for å avslutte søket etter den savnede Cardiff City -spilleren Emiliano Sala og piloten David Ibbotson.

– Sjansene for at de savnede har overlevd er på dette tidspunktet svært fjerne, heter det i en uttalelse fra politiet.

De legger til at de involvertes nærmeste familie har blitt informert om avgjørelsen om å avslutte søket.

Samtidig informerer politiet at de ikke kommer til å oppdatere ytterligere om saken, med mindre det skulle oppstå en betydelig utvikling. Likevel oppfordrer de samtlige skip og fly som ferdes i område om å se etter flyet.

Lørdag 19. januar ble Emiliano Sala kjøpt fra Nantes til Cardiff, og mandag kveld, den 22. januar, ble flyet som skulle frakte ham fra Frankrike til Wales meldt savnet. Den argentinske spissen og piloten er antatt døde.

Saken oppdateres.