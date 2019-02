FOTBALLEKSPERTISE: Brede Hangeland har spilt på toppnivå i en årrekke, Arsène Wenger var Arsenal-manager i nesten 22 år og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: VG og REUTERS

Har Hangeland rett? Ble Solskjær lurt mot PSG?

Arsène Wenger (69) sitter på TV og forklarer hva som var Manchester Uniteds problem mot Paris Saint-Germain. Det høres klokt ut. Wenger kan fotball.

TV2-ekspert Brede Hangeland (37) skriver blogg og konkluderer under tittelen «Solskjærs begrensning» med at Uniteds norske sjef «foreløpig mangler den taktiske finessen som kreves på det øverste nivået». Han mener at United-manageren ikke reagerte smart nok underveis, at han ble outsmartet av PSG -trener Thomas Tuchel.

Hangeland er også en klok mann, god på TV, har lang erfaring fra spill på høyt nivå, kan definitivt fotball og roser også jobben Solskjær har gjort i United.

Og det er enkelt å være enig i konklusjonen: Solskjær har ikke vist at han behersker «taktisk spill på det øverste nivået», men han har ikke akkurat hatt flust med sjanser til å gjøre det heller.

Spørsmålet er mer om Solskjær i det hele tatt hadde muligheten til å bevise det mot Paris Saint-Germain, eller om 0-2-nederlaget handlet om noe helt annet.

Fotball er lettere å mene noe om enn å utføre. Det vet for eksempel TV-eksperten Wenger. Han var i Arsenal i 21 og et halvt år, og regnes som en av de mest markante managerne engelsk fotball har sett.

FOR EN SPISS! Kylian Mbappé er ikke lett å stoppe, og Manchester United klarte det heller ikke. Her jubler han etter å ha satt PSGs andre mål bak David de Gea. Foto: Jean Catuffe / Getty Images Europe

Men selv store managere har store problemer. Under Wenger var Arsenal i Champions League i 19 sesonger. I 13 av dem ble det stopp FØR kvartfinalen, bare to ganger kom Arsenal forbi kvartfinalen.

Og det ble bare verre og verre. Arsenals varemerke ble «alltid til 8-delsfinalen, aldri forbi». I alle de syv siste ble det stopp der, i den runden United og Solskjær nå sliter mot Paris Saint-Germain.

Wengers to siste Champions League-kamper endte begge med 1-5-tap mot Bayern München, til sammen 2–10 i 8-delsfinalen i 2017. Og ikke nok med det: I Arsenals forrige møte med samme lag, 15 måneder før, ble det også 1–5. 3–15 på de tre siste mot samme motstander.

Hvorfor gjorde ikke Wenger taktiske grep? Skjønte han ikke noe? Foran det siste dobbeltmøtet sa riktignok franskmannen at han var klar for å gjøre endringer, ta større hensyn: «Bayern vil ha ballen mye, men vi må være solide defensivt og angripe dem hver gang vi kan», uttalte Wenger. Det gikk dårlig, og han greide aldri å endre på noe underveis.

Kanskje gjorde han feil fra sidelinjen, trolig var Bayern München altfor sterke.

FORTVILELSE: Arsène Wenger bytter ut Alexis Sánchez i returkampen mot Bayern München i 2017. Nå er Sanchez hos Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Foto: Hannah McKay / X01095

Arsenal møtte Bayern München eller Barcelona i fem av Arsène Wengers syv siste Champions League-sesonger. Kan problemet stort sett ha handlet om at motstanderen rett og slett var FOR god, og i forlengelsen av det:

Møtte Manchester United et PSG-lag som i øyeblikket befinner seg på et litt for høyt nivå?

Jeg tror det, men har ikke svaret. Kanskje kommer United grusomt tilbake i returen, selv om det er vanskelig å se for seg det.

Hangeland mener det er ulogisk å peke på at andre managere også er utkonkurrert taktisk, fordi de har stått der mange flere ganger enn Solskjær og derfor selvsagt har blitt det.

Men Wenger ble det altså år etter år etter år, og fotballgeniet Pep Guardiola måtte se at hans City tapte i 8-delsfinalen mot Monaco, etter seks baklengsmål på to kamper. Han måtte se at hans Bayern München ble fullstendig avkledd av henholdsvis Barcelona og Real Madrid, med fem baklengs til sammen i begge dobbeltoppgjørene. Guardiola klarte ikke å stoppe de brutale nedturene, heller ikke underveis.

Hangeland skriver at «i en diskusjon om taktisk disponering av mannskapet er selvsagt kvaliteten på spillerne irrelevant. En manager har til enhver tid elleve spillere på banen, han har de spillerne han har, og spørsmålet vi utenforstående kan stille oss er i hvilken grad managerne disponerte sine ressurser på best mulig måte?»

Det har han jo i og for seg rett i, men det må vel tas hensyn til hvor gode disse ressursene er når det konkluderes, kanskje særlig på det aller øverste nivået der de samme klubbene herjer år etter år. United har ikke vært blant dem.

Siden finaletapet i 2011 har klubben vunnet én kamp i utslagskampene i Champions League etter nyttår, hjemme mot Olympiakos i 8-delsfinalen i 2014.

I den samme perioden har Qatar-eide PSG slått fast at denne turneringen SKAL vinnes. To ganger har en semifinaleplass røket på bortemål (mot Barcelona og Chelsea), PSG har rystet Barcelona i to av tre møter, blant annet vunnet 4–0 hjemme, og laget var spillemessig på høyde med Real Madrid i store perioder i fjor.

TUNG SMELL: Jesse Lingard er viktig for Solskjær. Han måtte ut med skade mot PSG. Han er ikke med mot Chelsea mandag kveld. Foto: Mitchell Gunn / Getty Images Europe

Det er ikke lett å se hvordan den bakre fireren til United skulle kunne stå imot Kylian Mbappés teknikk og overlegent raske bein, nesten uansett taktikk. United kom ikke til en eneste sjanse i løpet av 90 minutter, og det føltes som et tidsspørsmål før det smalt, selv om det skapte ekstra store problemer for Solskjær at begge flankespillerne forsvant på 0–0 ved pause.

Solskjær kan ikke klage så høyt på spillerstallen når han har Alexis Sánchez og Romelu Lukaku på benken, men det hjelper lite hvor store navn de har når de får minimalt ut av potensialet. Til sammen har Sanchez og Lukaku null mål og én målgivende på ni kamper i Champions League denne sesongen. Var det noen som trodde at Solskjær skulle fikse dem på under to måneder?

PSG var kjempefavoritter da trekningen ble foretatt. Etter Solskjærs suksess så det plutselig mer åpent ut, og manageren har brukt all sin tid på å fremsnakke klubb og spillere. Igjen og igjen hører vi at «vi er Manchester United og vi forventer å vinne alle kamper», men er klubben virkelig i den forfatningen?

Mye tyder på at det var en grense for hvor langt Solskjær kunne strekke selvtillitsstrikken, og mot PSG røk den tvers av. Kanskje var manageren naiv i den taktiske tilnærmingen, kanskje trodde han virkelig at United fremdeles er blant de beste i Europa. Etterpå kalte han kampen for en realitetssjekk.

Det er nok grunn til å ta et par hensyn i møtene med Liverpool og Manchester City.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Brede Hangeland har garantert gode vurderinger i sin analyse. Han ville hatt inn Lukaku istedenfor en temposvak Mata, flyttet Rashford ut på kanten, han hadde ønsket at backene og kantene spilte med «større mot og offensiv vilje» og han mener at Paul Pogba burde fått instrukser som hadde løsrevet ham fra Marquinhos.

Og selvsagt er det mulig at Solskjær og Mike Phelan og de andre i trenerapparatet burde sett det samme og tatt noen grep.

Men det er neppe mulig å slå fast at det hadde hjulpet.

Mandag kveld spiller Manchester United borte mot Chelsea i FA-cupen.

Manchester Evening News’ United-ekspert Samuel Luckhurst mente etter PSG-tapet at Solskjær allerede har gjort nok til å få jobben på permanent basis, at dette tapet ikke ødelegger inntrykket.