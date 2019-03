LEKTE SEG: Pedro satte det inn det første Chelsea-målet. Foto: AFP

Chelsea med kunstscoringer i storseier

(Chelsea-Dynamo Kiev 3–0) Pedro, Willian og unggutten Callum Hudson-Odoi scoret hvert sitt lekre mål mot Dynamo Kiev i Europa League.

Chelsea-mannskapet har vært gjennom en vanskelig periode, men torsdag kveld kunne hardt pressede Maurizio Sarri se guttene sine utspille Dynamo Kiev i den første av to Europa League-kvartfinaler.

Seieren kom etter tre nydelig mål. En frekk hælflikk av Olivier Giroud gjorde at Pedro kunne plassere inn 1–0 etter 17 minutter. Etter en drøy time skrudde brasilianske Willian inn det andre på et glitrende frispark, før den ettertraktede unggutten Hudson-Odoi avsluttet nok et vakkert angrep til 3–0 like før slutt.

Stjerneduo på benken

Eden Hazard og Gonzalo Higuain fikk hvile hele matchen. I stedet ga Sarri typer som Ross Barkley og Giroud en mulighet fra start.

Ruben Loftus-Cheek og Hudson-Odoi kom begge inn i andre omgang, og det var den unge duoen som kombinerte seg frem til Chelseas tredje nettkjenning.

Tøft for Haaland og Gulbrandsen

I Italia var Erling Braut Haaland og Fredrik Gulbrandsen på besøk hos Napoli sammen med Red Bull Salzburg.

Det endte dessverre ikke bra, sett med norske øyne.

Arkadiusz Milik og Fabian Ruiz ordnet 2–0 for italienerne, mens Jerome Onguene scoret selvmål for østerrikerne.

Gulbrandsen kom inn med 28 minutter igjen å spille, men lillestrømlingen klarte ikke å forhindre et stygt 3–0-tap.