GODT HUMØR: Ole Gunnar Solskjær var i godt humør på pressekonferansen før kampen mot Wolverhampton i FA-cupen. Foto: John Peters / Manchester United

Solskjær satte ut pressesjefen med banning: – Unnskyld!

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) la ingenting imellom da han skulle se tilbake på sitt første Premier League-tap som Manchester United-manager.

Publisert: 15.03.19 11:00 Oppdatert: 15.03.19 11:11







Fem dager har gått siden nordmannens første tap i en hjemlig turnering, men Solskjær tar ikke resultatet for tungt. På spørsmål om hvordan han har analysert og vurdert 2–0-tapet svarer han:

– Du måles alltid på resultater, men vi spilte en god kamp mot Arsenal. Vi har spilt så mye verre og vunnet kamper. Det er det rare med fotball når du er manager eller trener. Du kan se forbi resultatet og se at det var en god prestasjon, og at vi ikke fikk som fortjent.

– Det er så merkelig. Arsenal-kampen var veldig skuffende med tanke på resultatet, det gjør vondere enn noe som helst, men det er ikke sånn at vi kan se på prestasjonen og si at vi var «shit». For det var vi ikke. Unnskyld, sier Solskjær – og fremprovoserer et latterbrøl i salen.

– Det er bare sånn det er, for å være ærlig og tydelig. Vi var ikke det. Vi spilte bra, sier Solskjær.

Ved hans side satt pressesjefen Karen Shotbolt brydd og skar grimaser og ristet på hodet etter managerens banneord.

– Karen! Ikke bekymre deg for det, sa en munter Solskjær og ble møtt med mer latter fra de oppmøtte journalistene.

Etter pressekonferansen spøkte en britisk journalist med at pressesjefen holdt på å få hjerteinfarkt av Solskjær-banningen.

– Unnskyld! Det var vel ikke så ille, gliste 46-åringen.

Lørdag håper Solskjær på å slå tilbake med en seier borte mot Wolverhampton i FA-cupens kvartfinale.

Deretter får han, for første gang siden han tok over som midlertidig United-manager, reise hjem til Norge og møte familien.

– Jeg får forhåpentligvis et par dager hjemme i Norge. Eller så reiser jeg et sted med familien. Det hadde vært fint, sier Solskjær.

