Selvkritisk Bendtner i VG-intervju: - Ikke akseptabelt

MIJAS (VG) Nicklas Bendtner (31) mener selv at han leverte uakseptable tall for Rosenborg i fjor. Nå vil han revansjere seg i sitt siste kontraktsår med RBK.

Publisert: 12.03.19 08:12







– Ja, helt klart. Jeg vil gjerne ha samme antall mål som i min første sesong. Det er fullt mulig, sier Bendtner til VG.

Han gikk fra totalt 23 mål (19 i Eliteserien, fire i Europa) i 2017 til 12 mål (fem i Eliteserien, tre i Europa, tre i cupen og ett i mesterfinalen) i 2018.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

– Når sesongen er over vil jeg ha et målsnitt som er akseptabelt for meg. Det var det bestemt ikke i fjor, sier han.

les også Helland om RBKs vinterform: – Revnende likegyldig

«Dejlig» med gress

Den høyreiste dansken sitter godt til rette i en brun og behagelig skinnsofa i La Cala Resort, et golf- og spahotell som ligger praktfullt til på en høyde i Mijas-området, i fjellene over den spanske solkysten.

– Hvorfor leverte du ikke bedre?

– Det er det mange grunner til. Man skal fungere som et lag, og kanskje lyktes vi ikke som vi skulle. Men det har vi snakket mye om, svarer 31-åringen og tilføyer at det viktigste var at RBK vant liga og cup – ikke hva enkeltspillere gjorde.

– Men da jeg kom hjem og så på min egen statistikk, hvor mye jeg hadde spilt og hvor lite jeg hadde scoret, så var det ikke tilfredsstillende, erkjenner han.

VIL BLI BEDRE: Nicklas Bendtner under intervjuet med VG på La Cala Resort i Mijas, Spania. Foto: Sindre Øgar

les også Landslaget ønsket RBKs André Hansen tilbake nå – fikk nytt nei

Søndag startet han sin første fotballkamp på 99 dager i RBKs 0-1-tap mot Brann på Marbella. VGs intervju med Bendtner ble gjort dagen i forveien, etter frokost lørdag. Bendtner forteller at han nyter å spille fotball igjen. Det er «dejlig» å med gress under knottene et stykke fra Norge.

Vil fullføre RBK-kontrakten

Med vesentlig kortere shorts, og sveis, enn de fleste av sine lagkamerater ser RBK-spissen sterk ut på det frodige treningsfeltet i Spania.

Soningstiden på 50 dager for vold mot en taxisjåfør ble brukt godt. 31-åringen trente og fikk behandling opptil seks timer om dagen. Bendtners fettprosent skal ligge et sted mellom seks og åtte, og den danske fysioterapeuten Thomas Jørgensen mener at Bendtner er i sin beste forfatning på mange, mange år.

PÅ GRESS IGJEN: Nicklas Bendtner under Rosenborgs treningsopphold i Mijas-området utenfor Marbella. Foto: Sindre Øgar

– Du ser fit ut. Har du blitt sterkere?

– Ja, det har jeg. Jeg har trent veldig mye, og jeg føler meg også i god fysisk form med tanke på hvor jeg var da sesongen sluttet i fjor. Jeg gleder meg til å se om jeg kan omsette det til gode kamper og få en positiv start på sesongen.

– Kommer du til å fullføre kontrakten din?

– Jeg har ett år igjen, og min ambisjon er gå etter seriemesterskapet, cupen og å kvalifisere oss for Europa.