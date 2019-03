NY INFORMASJON: Ole Gunnar Solskjær avslører i «Fotballklubben» at han kanskje ikke er like knyttet til Molde FK som han tidligere har gitt uttrykk for. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Solskjær: – Tror jeg bare har kontrakt med Manchester United

PARIS (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) antyder at han kanskje ikke er lånt ut fra Molde til Manchester United likevel.

I et lengre intervju i podcasten «Fotballklubben» får nordmannen spørsmål om hvordan avtalen hans med den engelske storklubben egentlig fungerer.

– Jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer. Jeg tror kontrakten er utgått og at nå har jeg bare kontrakt med Manchester United . Det må nok en ny kontrakt til der, sier Ole Gunnar Solskjær .

Solskjær sier utgått, men Molde kunne på sine nettsider 3. desember 2018 melde at 46-åringen hadde signert en kontraktsforlengelse på tre år. Den kontrakten som ble offentliggjort 3. desember ville utløpt desember 2021.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Moldes administrerende direktør Øystein Neerland, men han har ikke besvart henvendelsen. Det har heller ikke Solskjærs agent Jim Solbakken gjort.

Solskjær-uttalelsene skapte stor ståhei blant de britiske journalistene som er til stede i Paris for å dekke Champions League-kampen mot PSG.

I samme podcast forteller Solskjær at han har daglig kontakt med Molde-trener Erling Moe, og at han følger med på lagets treninger gjennom telefonen sin. Han sier også at de klarer seg veldig fint uten ham.

– Jeg prøver å gjøre det beste jobbintervjuet jeg noen gang kan gjøre. Jeg har jobben ut sesongen og det er det jeg forholder meg til, sier Solskjær om månedene som midlertidig Manchester United-manager.

Han legger dermed ikke skjul på at målet er å sikre en permanent kontrakt med klubben i sitt hjerte. Og han forklarer at han fikk hjertebank da den første tekstmeldingen fra klubbdirektør Ed Woodward tikket inn i desember.

– Det var Ed (Woodward) som tok kontakt med meg, jeg fikk en tekstmelding. Jeg var hjemme på ferie. Silje (kona) var den første jeg snakket med. Jeg fikk puls da tekstmeldingen kom, sier Solskjær til de tidligere TV 2-profilene.

Ryktene om at Solskjær var favoritt til å få jobben skjøt virkelig fart allerede samme dag som José Mourinho ble sparket den 18. desember. Dagen etter var han klar - og siden har det blitt 13 seire, to uavgjort og bare ett tap som manager for Manchester United.

